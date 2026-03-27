A hadiállapot bevezetése óta a kényszersorozás az ukrajnai hétköznapok részévé vált. Az ukrán hadsereg súlyos létszámhiányát egyre nehezebb pótolni. Zelenszkij emberrablói, a TCK (területi toborzóközpont) munkatársai gyakorlatilag bármilyen eszközt bevethetnek a hadsereg sorainak feltöltése érdekében.
Terror az utcán: így vadásszák le az ukrán férfiakat Zelenszkij emberei + videó
A területi toborzóközpontok munkatársai Ukrajna-szerte gyűjtik be a civileket – lakásokból, parkolókból, buszmegállókból hurcolják el a férfiakat. A kényszersorozás mára az ukrán mindennapok részévé vált.
Egy ivano-frankivszki élelmiszerüzlet biztonsági kamerái rögzítették a TCK-sokat munka közben:
A nyugat-ukrajnai Luck városában egy bevásárlóközpont parkolójában fogtak el egy férfit Zelenszkij emberrablói. A közösségi médiában megjelent videón látható, ahogy a toborzótisztek körbevették a férfi autóját, aki megpróbált elmenekülni.
Borítókép: Zelenszkij ukrán katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)
