Fico kőkemény üzenetet küldött a választások után a Barátság kőolajvezeték kapcsán

Tisztelettel figyelembe veszem Magyarország polgárainak a tegnapi országgyűlési választásokon kialakított döntését, és készen állok az intenzív együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel, akinek ezúton is gratulálok a választási eredményhez. Ezt írta hétfő reggel a közösségi oldalán Robert Fico. A szlovák miniszterelnök megjegyezte: a pozsonyi kormány céljai változatlanok.

Orbán Viktor és Robert Fico (Fotó: AFP)

Fico szerint fontos a Barátság kőolajvezeték megnyitása

Mint fogalmazott: Szlovákia érdekelt a Magyarországgal való baráti és kölcsönösen előnyös kapcsolatokban, valamint az országaink területén élő nemzeti kisebbségek életszínvonalának emelésében. Fico bejelentette, hogy a szlovák kormány újra kívánja éleszteni a V4 formátumot. Pozsony közös előrelépésre készül Magyarországgal az energetikai érdekeink védelmében.