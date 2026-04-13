Fico kőkemény üzenetet küldött a választások után a Barátság kőolajvezeték kapcsán

A szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán reagált a magyar választások eredményére. Robert Fico úgy fogalmazott: kiemelt érdeke Szlovákiának és Magyarországnak, de egész Közép-Európának a Barátság olajvezeték újranyitása.

2026. 04. 13. 6:43
Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)
Tisztelettel figyelembe veszem Magyarország polgárainak a tegnapi országgyűlési választásokon kialakított döntését, és készen állok az intenzív együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel, akinek ezúton is gratulálok a választási eredményhez. Ezt írta hétfő reggel a közösségi oldalán Robert Fico. A szlovák miniszterelnök megjegyezte: a pozsonyi kormány céljai változatlanok.

Orbán Viktor és Robert Fico (Fotó: AFP)

Fico szerint fontos a Barátság kőolajvezeték megnyitása

Mint fogalmazott: Szlovákia érdekelt a Magyarországgal való baráti és kölcsönösen előnyös kapcsolatokban, valamint az országaink területén élő nemzeti kisebbségek életszínvonalának emelésében. Fico bejelentette, hogy a szlovák kormány újra kívánja éleszteni a V4 formátumot. Pozsony közös előrelépésre készül Magyarországgal az energetikai érdekeink védelmében.

Úgy gondolom, hogy még mindig kiemelt érdeke Szlovákiának és Magyarországnak, de egész Közép-Európának a Barátság olajvezeték újranyitása

 – közölte Fico.

Egy másik bejegyzésében a kormányfő azt írta: Köszönetemet fejezem ki a leköszönő magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak az eddigi kiváló együttműködésért. Kiemelte:

A kölcsönös tisztelet légkörében hatalmas mennyiségű energiát fektettünk a minőségi szlovák-magyar kapcsolatokba, amelyek még sosem voltak ilyen magas szinten, mint ebben az időszakban.

Az a céltudatosság és lendület, amellyel a szuverenitást és a nemzeti érdekeket védelmezte, példaértékű volt és mindig is az marad számomra – zárta gondolatait Robert Fico.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
