Az incidens egy olyan időszakban történt, amikor a felek között éppen törékeny fegyverszünet van érvényben. Az iráni katonai vezetés szerint az amerikai lépés egyértelműen a megállapodás megsértését jelenti, írja az Origo.
Tovább éleződik a helyzet a Közel-Keleten: amerikaiak elfoglaltak egy iráni teherhajót
Újabb aggasztó fejlemény súlyosbítja az Egyesült Államok és Irán közötti feszültséget: az amerikai haditengerészet ellenőrzése alá vont egy iráni teherhajót az Ománi-öböl térségében. Teherán élesen reagált a történtekre, az akciót „kalóztámadásnak” nevezte és kilátásba helyezte a válaszlépéseket.
Donald Trump amerikai elnök megerősítette a műveletet. Közlése szerint a Touska nevű, iráni zászló alatt hajózó teherhajó megpróbálta áttörni az Egyesült Államok által elrendelt tengeri blokádot, ám az akció „nem végződött jól a legénység számára”.
Trump korábban Iránra hárította a felelősséget a feszültség kiéleződéséért, azt állítva, hogy Teherán megsértette a tűzszünetet, és támadásokat hajtott végre a Hormuzi-szoros térségében nyugati hajók ellen.
Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) tájékoztatása szerint a hajó az iráni Bandar-Abbász kikötője felé tartott. Az amerikai erők több mint hat órán keresztül figyelmeztették a legénységet, hogy változtassanak irányt, azonban ennek nem tettek eleget.
Ezt követően a USS Spruance hadihajó felszólította a személyzetet a gépház elhagyására, majd lövésekkel mozgásképtelenné tette a hajót. A teherhajó jelenleg amerikai ellenőrzés alatt áll.
Washington szerint a Touska szerepel az amerikai szankciós listán, és illegális tevékenységekben vehetett részt. A hatóságok jelenleg vizsgálják, hogy pontosan milyen rakomány volt a fedélzeten.
A térségben a helyzet rendkívül feszült
A stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgázszállításának mintegy ötöde. Az utóbbi hetek eseményei – beleértve az amerikai–izraeli katonai lépéseket és az iráni válaszintézkedéseket – komoly zavarokat okoztak a nemzetközi energiapiacon, jelentős áremelkedést kiváltva.
Irán időközben visszavonta a szoros rövid ideig tartó megnyitását, és ismét korlátozta a nemzetközi hajóforgalmat, az amerikai blokádra hivatkozva.
A történtek súlyosan veszélyeztetik a diplomáciai rendezés esélyét is. Bár az Egyesült Államok újabb tárgyalási fordulót kezdeményezett Pakisztánban, Teherán egyelőre elzárkózik a részvételtől. Az iráni állami média szerint jelenleg nincs napirenden újabb egyeztetés Washingtonnal. Mindeközben Iszlámábádban folytatódnak az előkészületek egy esetleges találkozóra, szigorú biztonsági intézkedések mellett. A kérdés azonban továbbra is nyitott, hogy a gyorsan eszkalálódó konfliktus közepette lesz-e még esély a tárgyalóasztalnál rendezni a felek közötti vitát.
Borítókép: A Touska iráni teherhajó (Fotó: Képernyőkép)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!