Tovább éleződik a helyzet a Közel-Keleten: amerikaiak elfoglaltak egy iráni teherhajót

Újabb aggasztó fejlemény súlyosbítja az Egyesült Államok és Irán közötti feszültséget: az amerikai haditengerészet ellenőrzése alá vont egy iráni teherhajót az Ománi-öböl térségében. Teherán élesen reagált a történtekre, az akciót „kalóztámadásnak” nevezte és kilátásba helyezte a válaszlépéseket.

2026. 04. 20. 11:07
A Touska iráni teherhajó Forrás: Képernyőkép
Az incidens egy olyan időszakban történt, amikor a felek között éppen törékeny fegyverszünet van érvényben. Az iráni katonai vezetés szerint az amerikai lépés egyértelműen a megállapodás megsértését jelenti, írja az Origo.

Amerikai hadihajók, előtérben a USS Spruance (Fotó: Navy Media/AFP)

Donald Trump amerikai elnök megerősítette a műveletet. Közlése szerint a Touska nevű, iráni zászló alatt hajózó teherhajó megpróbálta áttörni az Egyesült Államok által elrendelt tengeri blokádot, ám az akció „nem végződött jól a legénység számára”.

Trump korábban Iránra hárította a felelősséget a feszültség kiéleződéséért, azt állítva, hogy Teherán megsértette a tűzszünetet, és támadásokat hajtott végre a Hormuzi-szoros térségében nyugati hajók ellen.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) tájékoztatása szerint a hajó az iráni Bandar-Abbász kikötője felé tartott. Az amerikai erők több mint hat órán keresztül figyelmeztették a legénységet, hogy változtassanak irányt, azonban ennek nem tettek eleget. 

Ezt követően a USS Spruance hadihajó felszólította a személyzetet a gépház elhagyására, majd lövésekkel mozgásképtelenné tette a hajót. A teherhajó jelenleg amerikai ellenőrzés alatt áll.

Washington szerint a Touska szerepel az amerikai szankciós listán, és illegális tevékenységekben vehetett részt. A hatóságok jelenleg vizsgálják, hogy pontosan milyen rakomány volt a fedélzeten.

A térségben a helyzet rendkívül feszült

A stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgázszállításának mintegy ötöde. Az utóbbi hetek eseményei – beleértve az amerikai–izraeli katonai lépéseket és az iráni válaszintézkedéseket – komoly zavarokat okoztak a nemzetközi energiapiacon, jelentős áremelkedést kiváltva.

Irán időközben visszavonta a szoros rövid ideig tartó megnyitását, és ismét korlátozta a nemzetközi hajóforgalmat, az amerikai blokádra hivatkozva.

A történtek súlyosan veszélyeztetik a diplomáciai rendezés esélyét is. Bár az Egyesült Államok újabb tárgyalási fordulót kezdeményezett Pakisztánban, Teherán egyelőre elzárkózik a részvételtől. Az iráni állami média szerint jelenleg nincs napirenden újabb egyeztetés Washingtonnal. Mindeközben Iszlámábádban folytatódnak az előkészületek egy esetleges találkozóra, szigorú biztonsági intézkedések mellett. A kérdés azonban továbbra is nyitott, hogy a gyorsan eszkalálódó konfliktus közepette lesz-e még esély a tárgyalóasztalnál rendezni a felek közötti vitát.

Borítókép: A Touska iráni teherhajó (Fotó: Képernyőkép) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
