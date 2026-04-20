Tovább éleződik a helyzet a Közel-Keleten: amerikaiak elfoglaltak egy iráni teherhajót

Donald Trump amerikai elnök megerősítette a műveletet. Közlése szerint a Touska nevű, iráni zászló alatt hajózó teherhajó megpróbálta áttörni az Egyesült Államok által elrendelt tengeri blokádot, ám az akció „nem végződött jól a legénység számára”.

Trump korábban Iránra hárította a felelősséget a feszültség kiéleződéséért, azt állítva, hogy Teherán megsértette a tűzszünetet, és támadásokat hajtott végre a Hormuzi-szoros térségében nyugati hajók ellen.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) tájékoztatása szerint a hajó az iráni Bandar-Abbász kikötője felé tartott. Az amerikai erők több mint hat órán keresztül figyelmeztették a legénységet, hogy változtassanak irányt, azonban ennek nem tettek eleget.

Ezt követően a USS Spruance hadihajó felszólította a személyzetet a gépház elhagyására, majd lövésekkel mozgásképtelenné tette a hajót. A teherhajó jelenleg amerikai ellenőrzés alatt áll.

Washington szerint a Touska szerepel az amerikai szankciós listán, és illegális tevékenységekben vehetett részt. A hatóságok jelenleg vizsgálják, hogy pontosan milyen rakomány volt a fedélzeten.

A térségben a helyzet rendkívül feszült

A stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgázszállításának mintegy ötöde. Az utóbbi hetek eseményei – beleértve az amerikai–izraeli katonai lépéseket és az iráni válaszintézkedéseket – komoly zavarokat okoztak a nemzetközi energiapiacon, jelentős áremelkedést kiváltva.

Irán időközben visszavonta a szoros rövid ideig tartó megnyitását, és ismét korlátozta a nemzetközi hajóforgalmat, az amerikai blokádra hivatkozva.

A történtek súlyosan veszélyeztetik a diplomáciai rendezés esélyét is. Bár az Egyesült Államok újabb tárgyalási fordulót kezdeményezett Pakisztánban, Teherán egyelőre elzárkózik a részvételtől. Az iráni állami média szerint jelenleg nincs napirenden újabb egyeztetés Washingtonnal. Mindeközben Iszlámábádban folytatódnak az előkészületek egy esetleges találkozóra, szigorú biztonsági intézkedések mellett. A kérdés azonban továbbra is nyitott, hogy a gyorsan eszkalálódó konfliktus közepette lesz-e még esély a tárgyalóasztalnál rendezni a felek közötti vitát.