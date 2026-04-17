Lövöldözés volt egy iskolában Csapon, egy diák megsérült

A sérült nincs éltveszélyben, az elkövetőt elfogták a járőrök. Kiderült az is, hogy a diák feltehetően ismeretlen személyek befolyása alatt állt, akikkel egy online játék miatt került kapcsolatba, majd egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot. A fiú, aki lövöldözött, azt állította, hogy fenyegették az online ismerősei. Állítólag azt mondták neki, hogy árthatnak a hozzátartozóinak, ha nem csinálja, amit mondanak neki.