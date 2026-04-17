Lövöldözés volt egy iskolában Csapon, egy diák megsérült

Az ügyet a rendőrség terrorcselekménynek minősítette.

Magyar Nemzet
Forrás: Kárpátalja.ma2026. 04. 17. 16:28
illusztráció Forrás: AFP
Több lövést adott le egy 15 éves diák az iskolában, ahova jár, Csapon április 15-én – írja a Kárpátalja.ma. Az egyik lövés eltalálta az osztálytársát. 

A sérült nincs éltveszélyben, az elkövetőt elfogták a járőrök. Kiderült az is, hogy a diák feltehetően ismeretlen személyek befolyása alatt állt, akikkel egy online játék miatt került kapcsolatba, majd egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot. A fiú, aki lövöldözött, azt állította, hogy fenyegették az online ismerősei. Állítólag azt mondták neki, hogy árthatnak a hozzátartozóinak, ha nem csinálja, amit mondanak neki. 

Időközben az is kiderült, hogy a fegyver eredetileg riasztópisztoly volt, amelyet lőfegyverré alakítottak át. Az ügyet a rendőrség terrorcselekménynek minősítette, a hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
