Több lövést adott le egy 15 éves diák az iskolában, ahova jár, Csapon április 15-én – írja a Kárpátalja.ma. Az egyik lövés eltalálta az osztálytársát.
Lövöldözés volt egy iskolában Csapon, egy diák megsérült
Az ügyet a rendőrség terrorcselekménynek minősítette.
A sérült nincs éltveszélyben, az elkövetőt elfogták a járőrök. Kiderült az is, hogy a diák feltehetően ismeretlen személyek befolyása alatt állt, akikkel egy online játék miatt került kapcsolatba, majd egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot. A fiú, aki lövöldözött, azt állította, hogy fenyegették az online ismerősei. Állítólag azt mondták neki, hogy árthatnak a hozzátartozóinak, ha nem csinálja, amit mondanak neki.
Időközben az is kiderült, hogy a fegyver eredetileg riasztópisztoly volt, amelyet lőfegyverré alakítottak át. Az ügyet a rendőrség terrorcselekménynek minősítette, a hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetet.
