Egy mosonmagyaróvári nő az interneten talált kedvezőnek tűnő lehetőséget pénze gyarapítására – írja a rendőrségi portál. Regisztráció után telefonon egyeztetett egy férfival, aki gyors és biztos hozamról győzte meg.
Úgy volt, hogy nagyon könnyen fog rengeteg pénzt keresni a mosonmagyaróvári nő, nem úgy lett
Nagyon sokat veszített.
Kezdetben a vállalkozás látszólag profitot termelt, ami tovább erősítette a bizalmat, ezért a sértett növelte a befektetett összeget, és több részletben közel 3 millió forintot utalt át. A későbbiekben a cég elérhetetlenné vált, a pénznek pedig nyoma veszett.
A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy az interneten kínált, kiemelkedően magas hozamú ajánlatok gyakran csalókhoz vezetnek. Mielőtt pénzt utalna ismeretlen cégnek vagy személynek, minden esetben tájékozódjon! Ellenőrizze a szolgáltató hitelességét, és legyen gyanakvó a sürgető, túl szép ígéretekkel szemben! – figyelmeztettek.
