Úgy volt, hogy nagyon könnyen fog rengeteg pénzt keresni a mosonmagyaróvári nő, nem úgy lett

Forrás: Police2026. 04. 17. 15:24
Egy mosonmagyaróvári nő az interneten talált kedvezőnek tűnő lehetőséget pénze gyarapítására – írja a rendőrségi portál. Regisztráció után telefonon egyeztetett egy férfival, aki gyors és biztos hozamról győzte meg.

Kezdetben a vállalkozás látszólag profitot termelt, ami tovább erősítette a bizalmat, ezért a sértett növelte a befektetett összeget, és több részletben közel 3 millió forintot utalt át. A későbbiekben a cég elérhetetlenné vált, a pénznek pedig nyoma veszett.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy az interneten kínált, kiemelkedően magas hozamú ajánlatok gyakran csalókhoz vezetnek. Mielőtt pénzt utalna ismeretlen cégnek vagy személynek, minden esetben tájékozódjon! Ellenőrizze a szolgáltató hitelességét, és legyen gyanakvó a sürgető, túl szép ígéretekkel szemben! – figyelmeztettek. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekválasztás

Védőbeszéd a közjogi méltóságok életkora mellett

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Majtényi László megbélyegző álláspontja diszkriminatív és egyben szemben áll a nemzetközi tendenciákkal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
