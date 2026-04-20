Rejtélyes halál: holtan találtak egy ukrán képviselőt Odesszában

Az érintett férfi az 51 éves Olekszandr Ivanickij, aki a korábbi polgármester, Hennagyij Truhanov Bízz a tettekben! nevű pártjának tagja volt.

A férfi holttestét egy autóban találták meg a város egyik utcáján. Előzetesen megállapították, hogy feltehetően lőfegyverrel öngyilkosságot követett el

– áll a jelentésben.

A rendőrség vizsgálja a halál körülményeit.

Néhány nappal korábban az odesszai SZBU meghiúsított egy kísérletet, amely egy magas rangú ukrán haditengerészeti tiszt meggyilkolására irányult. Az orosz merénylőt — aki a Balkánról érkezett — tetten értek, miközben „lesben állt” annál a háznál, ahol a katonatiszt lakik. A támadó arra az autóra várt, amelyben a tiszt utazott, és közben úgy tett, mintha egy kerékpárt javítana.