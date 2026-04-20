Odessza Primorszki kerületében, egy autóban holtan találták rá a település egyik képviselőjére – számolt be az esetről a ZN.UA.
Rejtélyes halál: holtan találtak egy ukrán képviselőt Odesszában
Odesszában egy városi képviselőt holtan találtak egy autóban a Primorszki kerületben. A hatóságok előzetes megállapítása szerint az 51 éves ukrán politikus feltehetően lőfegyverrel vetett véget életének, az ügy körülményeit jelenleg is vizsgálják.
Az érintett férfi az 51 éves Olekszandr Ivanickij, aki a korábbi polgármester, Hennagyij Truhanov Bízz a tettekben! nevű pártjának tagja volt.
A férfi holttestét egy autóban találták meg a város egyik utcáján. Előzetesen megállapították, hogy feltehetően lőfegyverrel öngyilkosságot követett el
– áll a jelentésben.
A rendőrség vizsgálja a halál körülményeit.
Néhány nappal korábban az odesszai SZBU meghiúsított egy kísérletet, amely egy magas rangú ukrán haditengerészeti tiszt meggyilkolására irányult. Az orosz merénylőt — aki a Balkánról érkezett — tetten értek, miközben „lesben állt” annál a háznál, ahol a katonatiszt lakik. A támadó arra az autóra várt, amelyben a tiszt utazott, és közben úgy tett, mintha egy kerékpárt javítana.
Korábban egy orosz tábornok is merénylet célpontja volt
Ahogy arról előzőleg beszámoltunk, merényletet kíséreltek meg Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen Moszkvában – közölte a RIA Novosztyival Szvetlana Petrenko, a Nyomozó Bizottság szóvivője.
A nyomozók szerint február 6-án egy moszkvai lakóházban egy egyelőre azonosítatlan személy több lövést adott le egy férfira, majd elmenekült a helyszínről. Az áldozatot a városi kórházba szállították
– mondta.
Majd később arról is beszámoltunk az eset kapcsán, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint az ukrán titkosszolgálatok 2025-ben szervezték be azt a férfit, aki merényletet kísérelt meg Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen. A támadás végrehajtója Ljubomir Korba volt, míg bűntársa, Viktor Vaszin segítette a felkészülésben – közölte a hatóság.
Borítókép: Illusztráció: Bűnügyi helyszín (Fotó: AFP)
