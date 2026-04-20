Ukrajnaorosz-ukrán háborúképviselőOdessza

Rejtélyes halál: holtan találtak egy ukrán képviselőt Odesszában

Odesszában egy városi képviselőt holtan találtak egy autóban a Primorszki kerületben. A hatóságok előzetes megállapítása szerint az 51 éves ukrán politikus feltehetően lőfegyverrel vetett véget életének, az ügy körülményeit jelenleg is vizsgálják.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 10:24
Illusztráció: Bűnügyi helyszín
Illusztráció: Bűnügyi helyszín Fotó: DANYLO ANTONIUK Forrás: AFP
Odessza Primorszki kerületében, egy autóban holtan találták rá a település egyik képviselőjére – számolt be az esetről a ZN.UA.

Az érintett férfi az 51 éves Olekszandr Ivanickij, aki a korábbi polgármester, Hennagyij Truhanov Bízz a tettekben! nevű pártjának tagja volt.

A férfi holttestét egy autóban találták meg a város egyik utcáján. Előzetesen megállapították, hogy feltehetően lőfegyverrel öngyilkosságot követett el

– áll a jelentésben.

A rendőrség vizsgálja a halál körülményeit. 

Néhány nappal korábban az odesszai SZBU meghiúsított egy kísérletet, amely egy magas rangú ukrán haditengerészeti tiszt meggyilkolására irányult. Az orosz merénylőt — aki a Balkánról érkezett — tetten értek, miközben „lesben állt” annál a háznál, ahol a katonatiszt lakik. A támadó arra az autóra várt, amelyben a tiszt utazott, és közben úgy tett, mintha egy kerékpárt javítana.

Korábban egy orosz tábornok is merénylet célpontja volt

Ahogy arról előzőleg beszámoltunk, merényletet kíséreltek meg Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen Moszkvában – közölte a RIA Novosztyival Szvetlana Petrenko, a Nyomozó Bizottság szóvivője.

Vlagyimir Alekszejev altábornagy
Vlagyimir Alekszejev altábornagy. Fotó: MTI

A nyomozók szerint február 6-án egy moszkvai lakóházban egy egyelőre azonosítatlan személy több lövést adott le egy férfira, majd elmenekült a helyszínről. Az áldozatot a városi kórházba szállították

 – mondta.

Majd később arról is beszámoltunk az eset kapcsán, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint az ukrán titkosszolgálatok 2025-ben szervezték be azt a férfit, aki merényletet kísérelt meg Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen. A támadás végrehajtója Ljubomir Korba volt, míg bűntársa, Viktor Vaszin segítette a felkészülésben – közölte a hatóság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
