Ebből nagy baj lesz: Moszkva szerint az ukránok állnak a merénylet mögött

Merénylet történt a tábornok ellen. Az FSZB tájékoztatása szerint Korbát 2025 augusztusában, Ternopil városában szervezte be egy SZBU-tiszt. A beszervezésben lengyel titkosszolgálati közreműködéssel vett részt a merénylő fia, Ljubos Korba is. A férfi Kijevben kapott fegyveres kiképzést egy lőtéren, majd Moldován (Kisinyov) és Georgián (Tbiliszi) keresztül lépett be Oroszországba, írja a RIA Novosztyi.

Vlagyimir Alekszejev altábornagy (Forrás: MTI)

A merénylet előkészületei

A nyomozás szerint Korba havi kétezer dollárért figyelte az orosz katonai vezetőket, köztük Alekszejev tábornokot, és további 30 ezer dollárt ígértek neki a sikeres merényletért.

Bűntársa, Zinaida Szerjebricszkaja lakást bérelt a tábornok Volokolamszki országúti lakóházában, miközben egy moszkvai megyei rejtekhelyen hangtompítós pisztolyt és egy lépcsőházi kulcsot rejtettek el Korba számára.

A merénylet napján a támadó a liftnél várta Alekszejevet, majd négyszer rálőtt. Ezt követően utasítást kapott, hogy repüljön Dubajba, ahonnan Románián át Kijevbe kellett volna továbbmennie.

A másik bűntárs, Viktor Vaszin a nyomozás szerint kapcsolatban állt az oroszországi szélsőségesként nyilvántartott FBK-val, és terrorista indíttatású előkészületekben vett részt: ő bérelt lakást Korbának, és ő vásárolta meg az utazáshoz szükséges jegyeket. Mindkét gyanúsított beismerő vallomást tett.

Szerjebricszkaja – aki 2020-ig ukrán állampolgár volt, és akkor még Antonjuk vezetéknéven szerepelt – a merénylet előtt nem sokkal Isztambulba repült, és feltételezések szerint jelenleg Kijev ellenőrzése alatt álló területen bujkál.

Alekszejev tábornok állapota stabil

A támadás péntek reggel történt: Korba egy hangtompítós Makarov pisztollyal nyitott tüzet, majd elmenekült. Alekszejevet kórházba szállították; az orosz hatóságok szerint az élete már nincs veszélyben, és időközben magához tért.

A merénylőt később Dubajból kiadták Oroszországnak, ahol Moszkvában letartóztatták. Büntetőeljárás indult emberölési kísérlet, katonai személy elleni támadás és lőfegyverrel való visszaélés miatt. A szervezők felkutatása folyamatban van.

Alekszejev altábornagy a vezérkar fő hírszerzési igazgatóságának (GRU) első helyettes vezetője, és 2017-ben megkapta az Oroszország Hőse kitüntetést.