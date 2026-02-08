Dubajban elkapták a magas rangú orosz tábornok merénylőjét

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vasárnap közölte, hogy Dubajban őrizetbe vették és átadták Oroszországnak a magas rangú orosz katonai hírszerző tiszt, Vlagyimir Alekszejev elleni merénylettel gyanúsított férfit.
Az FSZB közlése szerint Dubajban őrizetbe vették és Oroszországnak átadták azt a férfit, akit Vlagyimir Alekszejev altábornagy elleni merénylettel gyanúsítanak. A GRU helyettes vezetőjét Moszkvában, egy lakóházban lőtték meg, majd megműtötték. Az orosz külügyminiszter Ukrajnát vádolja az akcióval, Kijev viszont tagadja, hogy köze lenne az ügyhöz.
Vlagyimir Alekszejev altábornagyot, az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU helyettes vezetőjét pénteken többször meglőtték egy moszkvai lakóházban – közölték a nyomozók.
Az orosz média szerint a férfit a lövöldözés után megműtötték. Az FSZB beszámolt arról, hogy egy Ljubomir Korba nevű orosz állampolgárt őrizetbe vettek Dubajban a lövöldözés elkövetésének gyanújával.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Ukrajna áll a merényletkísérlet mögött, amely szerinte az akcióval a béketárgyalások szabotálását akarta elérni. Ukrajna azt állította, hogy semmi köze nincs a lövöldözéshez. Alekszejev főnöke, Igor Kosztyukov admirális, a GRU vezetője vezette az orosz delegációt az Ukrajnával Abu-Dzabiban folytatott, a lehetséges békeegyezmény biztonsági vonatkozásairól szóló tárgyalásokon.
Borítókép: Illusztráció. Megbilincselve (Fotó: AFP)
