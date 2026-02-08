Dubajban elkapták a magas rangú orosz tábornok merénylőjét

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Ukrajna áll a merényletkísérlet mögött, amely szerinte az akcióval a béketárgyalások szabotálását akarta elérni. Ukrajna azt állította, hogy semmi köze nincs a lövöldözéshez. Alekszejev főnöke, Igor Kosztyukov admirális, a GRU vezetője vezette az orosz delegációt az Ukrajnával Abu-Dzabiban folytatott, a lehetséges békeegyezmény biztonsági vonatkozásairól szóló tárgyalásokon.

Borítókép: Illusztráció. Megbilincselve (Fotó: AFP)