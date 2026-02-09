Merényletkísérlet Putyin tábornoka ellen: Moszkva három gyanúsítottat nevezett meg

OroszországUkrajnamerényleti kísérlet

Vlagyimir Alekszejev altábornagyot nemrég Moszkvában lőtték le, egy külvárosi lakópark egyik épületében. Az ügyben az orosz hatóságok három gyanúsítottat neveztek meg, akik közül az egyik ukrán születésű orosz állampolgár. Moszkva állítása szerint a férfi az ukrán hírszerzés megbízásából érkezett Oroszországba.

2026. 02. 09.
Fotó: TATYANA MAKEYEVA Forrás: AFP
Három gyanúsítottat is megneveztek a hatóságok a Vlagyimir Alekszejev elleni támadás kapcsán. Oroszország állítása szerint az elkövetők az ukrán szolgálatok megbízásából cselekedtek – írja a BBC

Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

A 64 éves Vlagyimir Alekszejev altábornagyot még pénteken támadták meg Moszkva északnyugati külvárosában, egy lakópark egyik épületében, majd kórházba szállították. Az orosz média beszámolói szerint a műtétet követően magához tért. Alekszejev az orosz GRU katonai hírszerzés főigazgatóságának második embere, és a háború kitörése óta ő a legutóbbi magas rangú katonai vezető, akit Moszkvában vagy annak közvetlen közelében támadás ért.

A nyomozó bizottság most a közlés szerint azonosított három elkövetőt, akiknek közük volt a merénylet kísérlethez. 

A támadás állítólagos elkövetője, akit az ukrán születésű orosz állampolgárságú Ljubomir Korbaként azonosítottak, a jelentések szerint az ukrán hírszerzés megbízásából érkezett az országba még december végén. A férfi három lövést adott le, majd elmenekült a helyszínről. Korba egy nappal később már az egyesült Arab Emírségekben volt, azonban a férfit nem sokkal később elfogták és kiadták Oroszországnak. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton megköszönte Sejk Mohamed bin Zayed Al-Nahyannak, az Egyesült Arab Emírségek elnökének a közreműködést. 

Ukrajna eközben határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a merényletkísérlethez. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken azt nyilatkozta, hogy Kijevnek semmi köze a lövöldözéshez, valamint azt sugallta, hogy orosz belügyről van szó. 

Orosz kollégája, Szergej Lavrov azonban azzal vádolta Kijevet, hogy a támadást azért követte el, hogy megzavarja az éppen folyamatban lévő tárgyalásokat. Vlagyimir Alekszejev főnöke, a GRU vezetője, Igor Kosztyukov admirális vezette ugyanis az orosz küldöttséget a közelmúltbeli háromoldalú tárgyalásokon Ukrajnával és az Egyesült Államokkal Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában. 

Korbának állítólag legalább egy bűntársa volt. A férfit a moszkvai hatóságok letartóztatták és vádat emeltek ellene. Az értesülések szerint ugyanakkor egy Zinaida Szerebritszkaja nevű nő is érintett lehet az ügyben, aki azóta Ukrajnába ment.

Borítókép: Orosz rendőrök  (Fotó: AFP)

 

