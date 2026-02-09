Merényletkísérlet Putyin tábornoka ellen: Moszkva három gyanúsítottat nevezett meg

Három gyanúsítottat is megneveztek a hatóságok a Vlagyimir Alekszejev elleni támadás kapcsán. Oroszország állítása szerint az elkövetők az ukrán szolgálatok megbízásából cselekedtek – írja a BBC.

Oroszország három gyanúsítottat is megnevezett, akik közül kettő elfogtak a hatóságok

Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

A 64 éves Vlagyimir Alekszejev altábornagyot még pénteken támadták meg Moszkva északnyugati külvárosában, egy lakópark egyik épületében, majd kórházba szállították. Az orosz média beszámolói szerint a műtétet követően magához tért. Alekszejev az orosz GRU katonai hírszerzés főigazgatóságának második embere, és a háború kitörése óta ő a legutóbbi magas rangú katonai vezető, akit Moszkvában vagy annak közvetlen közelében támadás ért.