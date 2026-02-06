Moszkvában merényletet kíséreltek meg Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz védelmi minisztérium magas rangú tisztviselője ellen. Az orosz Nyomozó Bizottság közlése szerint február 6-án egy lakóházban egy ismeretlen elkövető több lövést adott le a tábornokra, majd elmenekült. Alekszejevet kórházba szállították, állapotáról nem közöltek részleteket. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak az elkövető felkutatására: átvizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit és tanúkat hallgatnak ki. Gyilkossági kísérlet és illegális lőfegyver-használat miatt büntetőeljárás indult, a nyomozást a moszkvai ügyészség irányítja.
Zelenszkijék kitálaltak a moszkvai merénylet után
Merényletet kíséreltek meg Moszkvában Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés egyik vezetője ellen. A támadás idején párhuzamosan nemzetközi egyeztetések zajlottak az ukrajnai háborúról. Az ukrán elnöki hivatal szerint nem zárható ki, hogy a merényletkísérlet mögött egy harmadik fél állhatott, amelynek célja az ukrajnai béketárgyalások megzavarása lehetett.
Az ukrán elnöki hivatal szerint nem zárható ki, hogy a merényletkísérlet mögött egy harmadik fél állhatott, amelynek célja az ukrajnai béketárgyalások megzavarása lehetett
– írja a Dzerkalo Tyzhnia. A cikk szerint az eset időben egybeesett az Egyesült Arab Emírségekben zajló, a teljes körű háború kezdete óta első érdemi konzultációkkal, amelyeket az orosz fél részéről az orosz katonai hírszerzés (GRU) koordinált. A delegáció vezetője a katonai hírszerzés vezetője, Igor Kosztyukov volt. A forrás szerint
a jelenlegi helyzetben egy ilyen akció Ukrajna számára nem lenne előnyös, mivel közvetlenül veszélyeztetné a tárgyalási folyamatot.
Hozzátette: Kijev elsősorban a párbeszédben érdekelt, és az Oroszországi Föderáció részéről az „ukrán úttal” kapcsolatos hivatalos nyilatkozatokra számít.
A Kreml összefüggésbe hozta az Alekszejev elleni merényletkísérletet az Ukrajna elleni háborúval. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője ugyan nem beszélt nyíltan „ukrán nyomról”, de hangsúlyozta, hogy háborús körülmények között minden katonai vezető fokozott veszélynek van kitéve.
Vlagyimir Alekszejev 2011 óta a GRU első helyettes vezetője. A sajtó az Ukrajna ellen harcoló orosz „önkéntes” alakulatok egyik koordinátoraként említi. Az Egyesült Államok 2016-ban szankciókat vezetett be ellene az orosz választásokba való beavatkozás miatt, az Európai Unió pedig 2019-ben, a Szkripal-mérgezési ügy kapcsán.
A 2023-as, úgynevezett „Prigozsin-felkelés” idején Alekszejev felszólította a Wagner PMC harcosait az akciók beszüntetésére, és tárgyalásokat folytatott Jevgenyij Prigozsinnal. Az ukrán védelmi minisztérium katonai hírszerzése (GUR) Alekszejevet nemzetközi bűnözőként tartja nyilván.
Az orosz külügy is reagált a merényletre
Szergej Lavrov külügyminiszter szintén kifejtette, a Vlagyimir Alekszejev altábornagy elleni moszkvai merényletkísérlet azt bizonyítja, hogy Ukrajna célja a békefolyamat aláásása – számolt be a RIA Novosztyi.
Lavrov egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:
a támadás „ismét megerősítette a Zelenszkij-rezsim folyamatos provokációkra irányuló törekvéseit”, amelyek célja a tárgyalási folyamat megzavarása.
Hozzátette: álláspontja szerint Kijev kész bármilyen eszközhöz nyúlni annak érdekében, hogy nyugati támogatóit – az Egyesült Államokkal együtt – a „tisztességes rendezés” megakadályozására ösztönözze.
