Az ukrán elnöki hivatal szerint nem zárható ki, hogy a merényletkísérlet mögött egy harmadik fél állhatott, amelynek célja az ukrajnai béketárgyalások megzavarása lehetett

– írja a Dzerkalo Tyzhnia. A cikk szerint az eset időben egybeesett az Egyesült Arab Emírségekben zajló, a teljes körű háború kezdete óta első érdemi konzultációkkal, amelyeket az orosz fél részéről az orosz katonai hírszerzés (GRU) koordinált. A delegáció vezetője a katonai hírszerzés vezetője, Igor Kosztyukov volt. A forrás szerint

a jelenlegi helyzetben egy ilyen akció Ukrajna számára nem lenne előnyös, mivel közvetlenül veszélyeztetné a tárgyalási folyamatot.

Hozzátette: Kijev elsősorban a párbeszédben érdekelt, és az Oroszországi Föderáció részéről az „ukrán úttal” kapcsolatos hivatalos nyilatkozatokra számít.