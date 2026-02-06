Így kozmetikázza Zelenszkij az ukrán valóságot

Legutóbb 2025 elején közölt adatot a harctéri veszteségekről az ukrán vezető, akkor azt mondta, hogy 46 000 ukrán katona vesztette életét.

A két fél kimerítő háborút vív a mintegy 1000 kilométer hosszú frontvonal mentén, amely Ukrajna keleti és déli részei mentén húzódik, ahol az orosz hadsereg létszámbeli fölényét próbálja érvényesíteni. Mindkét fél nagy hatótávolságú drónokkal és rakétákkal is támadja a hátországban lévő célpontokat.

A Zelenszkij által közölt katonai halálozási adat jóval alacsonyabb annál a becslésnél, amelyet a múlt hónapban egy amerikai agytröszt tett közzé. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja szerint tavaly év végéig akár 140 000 ukrán katona is meghalhatott.

He said: "In Ukraine, officially, on the battlefield, the number of soldiers killed — whether career soldiers or mobilised — is 55,000."



A jelentés szerint Oroszország ugyanebben az időszakban akár 325 000 fős veszteséget is elszenvedhetett.

Sem Moszkva, sem Kijev nem közöl rendszeresen időszerű adatokat a katonai veszteségekről. Az orosz védelmi minisztérium legutóbb 2022 szeptemberében adott ki hivatalos adatot a harctéri halálesetekről, akkor azt közölték, hogy alig kevesebb mint 6000 orosz katona halt meg.

Az ukrán civilek is súlyosan megszenvedték a harcokat. Tavaly 31 százalékkal nőtt az ukrán civil áldozatok száma 2024-hez képest – közölte a Human Rights Watch szerdán közzétett jelentésében.

Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója szerint a háború kezdete óta tavaly december végéig csaknem 15 000 ukrán civil vesztette életét, és valamivel több mint 40 000-en sérültek meg.