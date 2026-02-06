Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Így kozmetikázza Zelenszkij az ukrán valóságot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz–ukrán háború eddig 55 ezer ukrán katona életét követelte, miközben több tízezret eltűntként tartanak nyilván. A hivatalos adatok azonban jelentősen eltérnek egyes nemzetközi és nem hivatalos becslésektől, amelyek jóval magasabb veszteségekkel számolnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 8:13
Elesett ukrán katonák kegyhelye Forrás: AFP
Az Oroszország négy éve tartó inváziója elleni harcok 55 000 ukrán katona életét követelték – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miközben az amerikai különmegbízott a Moszkva és Kijev tisztviselői közötti kétnapos tárgyalássorozatot részletesnek és eredményesnek nevezte. Ukrajna emellett rengeteg személyt tart nyilván eltűntként a háborúban – adott hírt az eseményről az abc News.

A jelentett ukrán veszteségek számai nem egyeznek egy újságíró által végzett számítás eredményeivel
A jelentett ukrán veszteségek számai nem egyeznek egy újságíró által végzett számítás eredményeivel Fotó: AFP

Legutóbb 2025 elején közölt adatot a harctéri veszteségekről az ukrán vezető, akkor azt mondta, hogy 46 000 ukrán katona vesztette életét. 

A két fél kimerítő háborút vív a mintegy 1000 kilométer hosszú frontvonal mentén, amely Ukrajna keleti és déli részei mentén húzódik, ahol az orosz hadsereg létszámbeli fölényét próbálja érvényesíteni. Mindkét fél nagy hatótávolságú drónokkal és rakétákkal is támadja a hátországban lévő célpontokat.

A Zelenszkij által közölt katonai halálozási adat jóval alacsonyabb annál a becslésnél, amelyet a múlt hónapban egy amerikai agytröszt tett közzé. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja szerint tavaly év végéig akár 140 000 ukrán katona is meghalhatott.

A jelentés szerint Oroszország ugyanebben az időszakban akár 325 000 fős veszteséget is elszenvedhetett. 

Sem Moszkva, sem Kijev nem közöl rendszeresen időszerű adatokat a katonai veszteségekről. Az orosz védelmi minisztérium legutóbb 2022 szeptemberében adott ki hivatalos adatot a harctéri halálesetekről, akkor azt közölték, hogy alig kevesebb mint 6000 orosz katona halt meg.

Az ukrán civilek is súlyosan megszenvedték a harcokat. Tavaly 31 százalékkal nőtt az ukrán civil áldozatok száma 2024-hez képest – közölte a Human Rights Watch szerdán közzétett jelentésében. 

Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója szerint a háború kezdete óta tavaly december végéig csaknem 15 000 ukrán civil vesztette életét, és valamivel több mint 40 000-en sérültek meg.

Az agytröszt és az ukrán elnök által közölt számok közötti különbség árulkodó

Nyilvánosságra kerültek azok az összegek, amelyeket Kijevnek az ukrán fegyveres erők elesett katonái után a családoknak kellene kifizetnie, a tényleges veszteségek alapján, nem pedig a Volodimir Zelenszkij által közölt hivatalos adatok szerint. Anatolij Sarij újságíró a Telegram-csatornáján foglalta össze a számokat – mutatott rá cikkében a Life híroldal.

Még ha a legalacsonyabb nem hivatalos veszteségbecsléseket vesszük is figyelembe – 100 000 főt –, a Zelenszkij által közölt adatokhoz képest a különbség, az elhunytak családjainak járó kifizetésekre átszámítva, 675 milliárd hrivnya. 140 000 főnél a különbség 1,275 billió hrivnya. Ha pedig 500 000 veszteséggel számolunk, a különbség 4,55 billió hrivnya

 – írta.

Zelenszkij azt állítja, hogy 55 000 ukrán fegyveres erőkben szolgáló katona halt meg. A fennmaradó katonákat eltűntként tartják nyilván. Sarij hangsúlyozza, hogy a veszteségek valós nagyságrendje mellett lehetetlen minden eltűntet megtalálni, és az államra nehezedő pénzügyi teher sokszorosa lesz a hivatalos nyilatkozatokban szereplő összegeknek.

A tárgyalások elhúzódnak, az idő fogy

Eközben a béketárgyalások tovább húzódnak: Moszkva és Kijev tárgyalói csütörtökön az Egyesült Államok közvetítésével zajló egyeztetések második napját tartották. Steve Witkoff amerikai különmegbízott közölte, hogy a felek megállapodtak 314 hadifogoly cseréjéről, amely az első ilyen csere öt hónap után, ugyanakkor az abu-dzabi találkozó nem hozott jelentős áttörést. 
A Moszkvából és Kijevből érkezett delegációkhoz az Egyesült Arab Emírségek fővárosában Witkoff és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner is csatlakozott – közölte Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője, aki szintén jelen volt a találkozón. Eközben csütörtökön hivatalos látogatásra Kijevbe érkezett Donald Tusk lengyel miniszterelnök.
Borítókép: Elesett ukrán katonák kegyhelye (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

