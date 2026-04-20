Brüsszel mintademokráciájában Zelenszkij a frontra küldené az ellenzéket

A parlamenti támogatás meggyengülése komoly következményekkel jár. Az utóbbi időszakban több fontos kormányzati javaslat is megbukott a Radában. Így járt az a terv is, amely új vámot vetett volna ki a 150 euró feletti külföldi árukra, valamint az egyéni vállalkozók adóemelésére vonatkozó elképzelés.

Ezek a lépések kulcsfontosságúak lettek volna a Nemzetközi Valutaalap több milliárd dolláros támogatásának biztosításához, ám egyik sem kapta meg a szükséges többséget.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a parlamentben az abszolút többséghez 226 szavazat szükséges, amit Zelenszkij egyre gyakrabban nem tud elérni.

A politikai patthelyzet odáig fajult, hogy az ukrán elnök a hírek szerint azzal fenyegette meg az engedetlen képviselőket: akik nem szolgálják az államot a parlamentben, azokat a frontra küldhetik.

A kormánypárt belső megosztottsága is mélyül

Több tucat képviselő kilépett a frakcióból, a maradók között pedig egyre erősebb az elnökkel szembeni kritika. A politikai légkört tovább rontják a korrupciós vádak is: az ügyészség 41 képviselő ellen indított vizsgálatot, akik a gyanú szerint pénzért szavazhattak egyes törvényjavaslatokról.

A korrupció kérdése régóta az egyik legsúlyosabb probléma Ukrajnában. Zelenszkij korábban határozott fellépést ígért ezen a téren, ám az újabb botrányok már a legfelsőbb politikai köröket is érintik. Energetikai ügyletek kapcsán több vezető politikus neve is felmerült, köztük az elnöki hivatal egykori vezetőjéé is. A kialakult helyzetben egyes elemzők szerint megoldást jelenthetne egy szélesebb politikai összefogás, akár egy nemzeti egységkormány létrehozása. Zelenszkij azonban eddig elzárkózott ettől a lehetőségtől.

A következő időszak döntő lehet: a parlament előtt számos újabb kormányzati javaslat áll. Amennyiben ezek sem kapják meg a szükséges támogatást, Ukrajna belpolitikai válsága tovább mélyülhet, ami a háborús helyzet közepette különösen súlyos következményekkel járhat.