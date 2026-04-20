Brüsszel mintademokráciájában Zelenszkij a frontra küldené az ellenzéket

Ukrajnában egyre súlyosabb belpolitikai feszültségek bontakoznak ki, és a konfliktus nemcsak a frontvonalakon, hanem a politikai életben is érezteti hatását: Volodimir Zelenszkij elnök és a parlament, a Verhovna Rada közötti viszony látványosan megromlott.

Forrás: Junge Freiheit2026. 04. 20. 8:43
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: PRU/AFP
Zelenszkij Ukrajnája a háborús helyzet miatt 2019 óta nem tartott választásokat, így az államfő és a parlament mandátuma is meghosszabbodott. Zelenszkij helyzete kezdetben stabilnak tűnt, hiszen pártja, a Nép Szolgája hét évvel ezelőtt példátlan, 60 százalékos parlamenti többséget szerzett. Mára azonban ez az egység felbomlott: a korábbi 254 képviselőből mindössze mintegy 130-ra számíthat biztosan, írja a Junge Freiheit.

Zelenszkij ukrán elnök a Verhovna Rada előtt (Fotó: Képernyőkép)

A parlamenti támogatás meggyengülése komoly következményekkel jár. Az utóbbi időszakban több fontos kormányzati javaslat is megbukott a Radában. Így járt az a terv is, amely új vámot vetett volna ki a 150 euró feletti külföldi árukra, valamint az egyéni vállalkozók adóemelésére vonatkozó elképzelés.

Ezek a lépések kulcsfontosságúak lettek volna a Nemzetközi Valutaalap több milliárd dolláros támogatásának biztosításához, ám egyik sem kapta meg a szükséges többséget.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a parlamentben az abszolút többséghez 226 szavazat szükséges, amit Zelenszkij egyre gyakrabban nem tud elérni. 

A politikai patthelyzet odáig fajult, hogy az ukrán elnök a hírek szerint azzal fenyegette meg az engedetlen képviselőket: akik nem szolgálják az államot a parlamentben, azokat a frontra küldhetik.

A kormánypárt belső megosztottsága is mélyül

Több tucat képviselő kilépett a frakcióból, a maradók között pedig egyre erősebb az elnökkel szembeni kritika. A politikai légkört tovább rontják a korrupciós vádak is: az ügyészség 41 képviselő ellen indított vizsgálatot, akik a gyanú szerint pénzért szavazhattak egyes törvényjavaslatokról.

A korrupció kérdése régóta az egyik legsúlyosabb probléma Ukrajnában. Zelenszkij korábban határozott fellépést ígért ezen a téren, ám az újabb botrányok már a legfelsőbb politikai köröket is érintik. Energetikai ügyletek kapcsán több vezető politikus neve is felmerült, köztük az elnöki hivatal egykori vezetőjéé is. A kialakult helyzetben egyes elemzők szerint megoldást jelenthetne egy szélesebb politikai összefogás, akár egy nemzeti egységkormány létrehozása. Zelenszkij azonban eddig elzárkózott ettől a lehetőségtől.

A következő időszak döntő lehet: a parlament előtt számos újabb kormányzati javaslat áll. Amennyiben ezek sem kapják meg a szükséges támogatást, Ukrajna belpolitikai válsága tovább mélyülhet, ami a háborús helyzet közepette különösen súlyos következményekkel járhat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: PRU/AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
