Zelenszkij az aranykonvojról tárgyalma Magyar Péterrel

Az ukrán elnök nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy vissza szeretné szerezni az aranykonvoj kétes eredetű pénzeit. Volodimir Zelenszkij ennek kapcsán jelezte, hogy tárgyalni szeretne Magyar Péterrel – írja a Ukrajinszka Pravda.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyalni szeretne Magyar Péterrel „az ukrán Oscsadbank forrásainak” visszaszolgáltatásáról. Mint ismeretes, a kétes eredetű szállítmányt a magyar állam hatóságai megállították és lefoglalták, amikor azt hazánkon keresztül akarták szállítani. Zelenszkij azonban még ennél is tovább ment.
Az ukrán elnök szerint ugyanis ezeket a pénzeket „Orbán Viktor egyszerűen ellopta” tőlük.
