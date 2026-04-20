Zelenszkij az aranykonvojról tárgyalma Magyar Péterrel

Az ukrán elnöknek nem tartott sokáig, máris tárgyalni szeretne Magyar Péterrel az aranykonvojról. Volodimir Zelenszkij szerint a kétes eredetű pénzt ellopták tőlük, és mindenképp vissza szeretné szerezni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 6:52
Fotó: YURIY DYACHYSHYN Forrás: AFP
Az ukrán elnök nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy vissza szeretné szerezni az aranykonvoj kétes eredetű pénzeit. Volodimir Zelenszkij ennek kapcsán jelezte, hogy tárgyalni szeretne Magyar Péterrel – írja a Ukrajinszka Pravda

Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyalni szeretne Magyar Péterrel „az ukrán Oscsadbank forrásainak” visszaszolgáltatásáról. Mint ismeretes, a kétes eredetű szállítmányt a magyar állam hatóságai megállították és lefoglalták, amikor azt hazánkon keresztül akarták szállítani. Zelenszkij azonban még ennél is tovább ment. 

Az ukrán elnök szerint ugyanis ezeket a pénzeket „Orbán Viktor egyszerűen ellopta” tőlük. 

Zelenszkij egyúttal jelezte, hogy a választások után már egészen más a politikai helyzet Magyarországon, így hamarosan egyezteteni szeretne Magyar Péterrel. Az ukrán elnök véleménye szerint a kormányváltás egyértelműen új lehetőségeket teremt nem csak Ukrajna és Magyarország, de az egész Európai Unió számára. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
