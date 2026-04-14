Andrij SzibihaUkrajnaVálasztás 2026Magyar Péter

Magyar Péter győzelme után Ukrajnában már az eurómilliárdokat várják

Az ukrán külügyminiszter szerint erős üzenetet hordozott a magyar választás. Andrij Szibiha elmondta, Ukrajna már fel is vette a kapcsolatot Magyar Péterrel. Kijev Ukrajna európai integrációjával, s az európaiak pénzével számol.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 8:57
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Az ukrán külügyminiszter szerint erős üzenetet küldött hazájának Magyarország a választással. Andrij Szibiha szerint Ukrajna készen áll rá, hogy jószomszédi viszonyt alakítson ki hazánkkal és a kétoldalú kapcsolatokat új szintre emelje – írja az Origo

Ukrajna kész együttműködni Magyar Péterrel, már fel is vették vele a kapcsolatot
Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

Népeink megérdemlik az ilyen kapcsolatokat. Nyitottak vagyunk. Ezt akarjuk, és már jeleztük a megfelelő kapcsolatfelvételt Ukrajna elnökének és Magyar Péternek. Készen állunk erre a párbeszédre azonnal, haladéktalanul, a megfelelő, jószomszédi kapcsolatok kiépítése érdekében. Számítunk erre a kapcsolatfelvételre, és természetesen érdeklődünk is. Várjuk a magyar fél válaszát

– mondta el az ukrán külügyminiszter.

A külügyminiszter szerint az együttműködés a határ menti infrastruktúra mellett természetesen magában foglalja Ukrajna EU-tagságát, Magyarország blokádjának feloldását ebben a kérdésben, az EU 20. Oroszország elleni szankciócsomagjának jóváhagyását, valamint egy 90 milliárd eurós makroszintű pénzügyi segélycsomagot Ukrajnának. Emellett Kijev felveti az Oschadbanktól származó, március 6-án Magyarországon elfogott aranykonvoj visszaszolgáltatását.

Más szóval, nagyon széleskörű a programunk. Ismét megerősítem, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy végrehajtsa – és ez a mi érdekünkben is áll – mind az Európa Tanács, mind az Európai Unió legmagasabb szintű normáit a nemzeti kisebbségek tekintetében. Ezt a jelzést továbbítottuk a magyar félnek, és továbbra is nyitottak vagyunk a párbeszédre

– hangsúlyozta az ukrán politikus. 

Borítókép: Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu