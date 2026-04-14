Magyar Péter győzelme után Ukrajnában már az eurómilliárdokat várják

Az ukrán külügyminiszter szerint erős üzenetet küldött hazájának Magyarország a választással. Andrij Szibiha szerint Ukrajna készen áll rá, hogy jószomszédi viszonyt alakítson ki hazánkkal és a kétoldalú kapcsolatokat új szintre emelje – írja az Origo.
Népeink megérdemlik az ilyen kapcsolatokat. Nyitottak vagyunk. Ezt akarjuk, és már jeleztük a megfelelő kapcsolatfelvételt Ukrajna elnökének és Magyar Péternek. Készen állunk erre a párbeszédre azonnal, haladéktalanul, a megfelelő, jószomszédi kapcsolatok kiépítése érdekében. Számítunk erre a kapcsolatfelvételre, és természetesen érdeklődünk is. Várjuk a magyar fél válaszát
– mondta el az ukrán külügyminiszter.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!