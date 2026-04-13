Indul a brüsszeli forgatókönyv: Magyar Péter már be is jelentette, hogy támogatja az ukránok hadikölcsönét

Magyar Péter a mai nemzetközi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: hozzájárulna ahhoz, hogy az Európai Unió finanszírozza Ukrajna háborús költségvetését. A 90 milliárd eurós uniós hadikölcsönről szóló döntés kapcsán ugyanakkor elismerte, hogy nem kíván Magyarország emiatt hitelt felvenni.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón arra hivatkozott, hogy a decemberi Európai Tanács ülésén Orbán Viktor már kiharcolt egy olyan lehetőséget, amelynek értelmében Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal egyetemben – kimaradhat a 90 milliárd eurós hitelfelvételből. Véleménye szerint ez a mentesség továbbra is érvényben tartható, és ebben a konstrukcióban ő maga is támogatná a kijevi hadikölcsönt.

A bejelentés azért különösen figyelemreméltó, mert Magyar Péter egyúttal nyilvánosan értetlenségét fejezte ki elődje, Orbán Viktor vétójával kapcsolatban. A leköszönő miniszterelnök ugyanis azért gátolta meg a 90 milliárd eurós hitel folyósítását, mert Ukrajna a Barátság olajvezeték leállításával zsarolta Magyarországot. Orbán Viktor a márciusi EU-csúcson élt vétójogával, hangsúlyozva, hogy amíg Kijev olajblokád alatt tartja az országot, addig nem támogatja a hitelkeretet.

– Mindeközben friss hír, hogy Ukrajna egy 15 éve a magyar–ukrán bilaterális kapcsolatokkal foglalkozó diplomatát, Dmitro Tuzsanszkijt küld Budapestre a választások utáni napra időzítve. Magyar Péter győzelmével tehát változik a magyar külpolitika: egyértelműen egy Brüsszel és Kijev irányába forduló vezetése lesz az országnak – jelezte Deák.