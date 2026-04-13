Deák Dániel: Minden kudarcból fel lehet állni, a patrióták 2030-ban nyerni fognak + videó

– Ez egy olyan eredmény, hogy nagyjából akkora szavazótábor van most a Fidesz mögött, mint amivel 2014-ben kétharmados győzelmet aratott – mutatott rá a Fidesz választási eredménye kapcsán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a vereség ellenére továbbra is erős és jelentős a jobboldali közösség. Úgy fogalmazott: ebből a helyzetből is fel lehet állni, és folytatni kell a munkát Magyarországért.

2026. 04. 13. 21:33
– Ma is felkelt a nap, holnap is fel fog, az élet megy tovább. Vasárnap a magyar választóknak a többsége egyértelmű döntést hozott. A jövőben a Tisza Pártnak lesz kétharmados többsége Magyar Péter vezetésével a parlamentben – mondta közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője hangsúlyozta: tudja, hogy nagyon sokan csalódottak és több mint kétmillió Fidesz-szavazó jelenleg is még keresi a vereség okát.

Mint mondta, ez az időszak mindenkinek nehéz, aki a nemzeti oldalon van, de azt kell szem előtt tartani, hogy hazaszerető magyar emberként az a legfontosabb, hogy Magyarországnak a sorsa jól alakuljon. Rámutatott: továbbra is Magyarországért kell dolgozni, s bármilyen is a választási eredmény, minden kudarcból fel lehet állni. 

„– Ez egy olyan eredmény, tehát nagyjából akkora szavazótábor van most a Fidesz mögött, mint amivel 2014-ben kétharmados győzelmet aratott a nemzeti oldal”

– emelte ki, hangsúlyozva: még most is kétmilliós tábor van a Fidesz mögött. 

Be kell ismerni, Hann Endrének igaza volt

Deák Dániel bevallotta, nem erre az eredményre számított: meg volt róla győződve, hogy a Fidesz megnyerheti a választást. Ezt azokra a kutatási adatokra alapozta, amelyeket a jobboldalhoz köthető kutatócégek publikáltak. 

– Ehhez képest őszintén el kell mondani, hogy nem ezeknek a kutatásoknak, hanem Hann Endrének és a Mediánnak volt igaza. Reggel a Facebook-bejegyzésemben már bocsánatot kértem, de ezen a felületen is szeretnék bocsánatot kérni, mert egyszerűen nem hittük el, hogy ez a valós eredmény. Azt hittük, hogy Hann Endre a nyers adatokat úgy súlyozza és úgy manipulálja, hogy ez a Tisza Párt számára legyen kedvező és egy irreális képet mutasson. Meg kell követnünk Hann Endrét, bizony neki volt igaza ebben a dologban – mondta, majd hozzátette: míg 2022-ben főleg a baloldali kutatócégek mérték félre a várható eredményt, most ugyanez a jobboldali kutatócégek esetében mondható el. 

Minden kudarcból fel lehet állni

Szerinte az a legfontosabb, amiről Orbán Viktor is beszélt: mindent tegyünk meg azért, hogy a jobboldali politikai közösség az maradjon egyben, ne essen szét. Hangsúlyozta, minden kudarcból fel lehet állni – ez a nemzetközi színtéren is bebizonyosodott, például Donald Trump amerikai elnök vagy Andrej Babis cseh miniszterelnök esetében.

– Gratulálunk Magyar Péternek, elismerjük a választási győzelmét, a választási csalásokat ki kell vizsgálni, de akkora a különbség, hogy ezeknek érdemi hatása nem volt a végeredményre, ezt be kell látni – szögezte le, majd hangsúlyozta:

a Fidesz nem egy olyan ellenzék lesz, mint a baloldal, ami titkosszolgálati akciókban vett részt és egyfolytában lejáratókampányokat csinált, hanem olyan, amely Magyarország érdekeit tartja szem előtt. 

A választási vereség okáról szólva – többek között – azt hangsúlyozta, hogy 16 év kormányzásnak a súlya egy olyan nehéz teher, amit úgy tűnik, hogy egy vezető sem bír el, még Orbán Viktor sem. Szerinte azt látható a II. világháború óta az európai választásokon, hogy nagyjából ez az időtartam az, amit el tud bírni egy politikus pártkormányon, utána már nem tud választást nyerni.

Már most beigazolódni látszik, amit a kampányban állított a Fidesz

Kiemelte azt is, hogy jobboldaliként nem szabad rosszakat mondani az emberekről, fogadjuk méltósággal a választási vereséget – ne úgy, mint a baloldal például 2022-ben. A vezető elemző úgy véli, hogy 

a magyarok többsége rövid időn belül be fogja látni, hogy azok a hitegetések vagy remények, amelyek Magyar Pétert övezték, nem fognak teljesülni, és rájönnek: Magyarország számára nem előnyös a Tisza Párt a kormányzása.

– Elég már csak a mai híreket vagy a mai tudósításokat követni. Kik gratuláltak Magyar Péternek? Ursula von der Leyen, Volodomir Zelenszkij, Manfred Weber, Barack Obama, Alex Soros. Azok a globalista szereplők, akik egyértelműen abban érdekeltek, hogy Magyarországnak változzon meg az álláspontja a háború és a migráció ügyében – mutatott rá, hozzátéve: ők voltak azok, akik azonnal elkezdtek látványosan örvendezni Magyar Péter győzelmének, nem véletlenül. Szerinte 

az sem véletlen, hogy az ukránok rögtön kijelentették, hogy egy új embert küldenek Budapestre, az ukrán nagykövetségre.

 – Magyar Péter ma már a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára nem fogják blokkolni. Látjuk, hogy amiről egy-két nappal ezelőtt beszéltünk a kampányban, még egy nap sem telt el az eredményhirdetés óta, és beteljesülni látszik. (…) Meggyőződésem, hogy az igazunk be fog igazolódni, és egyértelműen ezt látni fogják a magyar választók, hogy bizony, amit mondtunk a választási kampányban, az megfelel a valóságnak – mutatott rá.

Deák Dániel elmondása szerint arra számít, hogy legkésőbb őszre a nemzeti oldal összeszedi magát és folytatja ellenzékben a munkát a magyar nemzetért. – És bizony, a patrióták szerintem a következő választáson győzni fognak – jelentette ki a vezető elemző.

Borítókép: Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője (Forrás: Facebook)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

