Deák Dániel: Minden kudarcból fel lehet állni, a patrióták 2030-ban nyerni fognak + videó

– Ma is felkelt a nap, holnap is fel fog, az élet megy tovább. Vasárnap a magyar választóknak a többsége egyértelmű döntést hozott. A jövőben a Tisza Pártnak lesz kétharmados többsége Magyar Péter vezetésével a parlamentben – mondta közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője hangsúlyozta: tudja, hogy nagyon sokan csalódottak és több mint kétmillió Fidesz-szavazó jelenleg is még keresi a vereség okát.

Mint mondta, ez az időszak mindenkinek nehéz, aki a nemzeti oldalon van, de azt kell szem előtt tartani, hogy hazaszerető magyar emberként az a legfontosabb, hogy Magyarországnak a sorsa jól alakuljon. Rámutatott: továbbra is Magyarországért kell dolgozni, s bármilyen is a választási eredmény, minden kudarcból fel lehet állni.

„– Ez egy olyan eredmény, tehát nagyjából akkora szavazótábor van most a Fidesz mögött, mint amivel 2014-ben kétharmados győzelmet aratott a nemzeti oldal”

– emelte ki, hangsúlyozva: még most is kétmilliós tábor van a Fidesz mögött.

Be kell ismerni, Hann Endrének igaza volt

Deák Dániel bevallotta, nem erre az eredményre számított: meg volt róla győződve, hogy a Fidesz megnyerheti a választást. Ezt azokra a kutatási adatokra alapozta, amelyeket a jobboldalhoz köthető kutatócégek publikáltak.

– Ehhez képest őszintén el kell mondani, hogy nem ezeknek a kutatásoknak, hanem Hann Endrének és a Mediánnak volt igaza. Reggel a Facebook-bejegyzésemben már bocsánatot kértem, de ezen a felületen is szeretnék bocsánatot kérni, mert egyszerűen nem hittük el, hogy ez a valós eredmény. Azt hittük, hogy Hann Endre a nyers adatokat úgy súlyozza és úgy manipulálja, hogy ez a Tisza Párt számára legyen kedvező és egy irreális képet mutasson. Meg kell követnünk Hann Endrét, bizony neki volt igaza ebben a dologban – mondta, majd hozzátette: míg 2022-ben főleg a baloldali kutatócégek mérték félre a várható eredményt, most ugyanez a jobboldali kutatócégek esetében mondható el.

Minden kudarcból fel lehet állni

Szerinte az a legfontosabb, amiről Orbán Viktor is beszélt: mindent tegyünk meg azért, hogy a jobboldali politikai közösség az maradjon egyben, ne essen szét. Hangsúlyozta, minden kudarcból fel lehet állni – ez a nemzetközi színtéren is bebizonyosodott, például Donald Trump amerikai elnök vagy Andrej Babis cseh miniszterelnök esetében.