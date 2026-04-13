Orbán Viktor megszólalt a választási vereség után

– Mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2,250 millió szavazó támogatta a Fidesz–KDNP listáját és jelöltjeit. A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök köszönetét fejezte ki minden támogatójuknak.

– Ugyanennyi választópolgár támogatásával 2014-ben hatalmas választási győzelmet arattunk, tegnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég – idézte fel. Majd hangsúlyozta:

a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak ránk.

– A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így teszünk majd – tette hozzá.

– Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal közösen megvédjük a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat, képviselőinket és jelöltjeinket. – Április 28-án pedig országos választmányi ülést tartanak.

– Ma a munka elindult

– jelentette ki. Hozzátette: – Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!