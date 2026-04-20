Zelenszkij akciója után, jöhet Putyin véres bosszúja: Ukrajna lecsapott egy orosz olajfinomítóra

A beszámolók szerint az ukrán drónok az éjszaka folyamán sikeresen mértek csapást a finomítóra. Az orosz tuapszei finomító az ország tíz legnagyobb olajfinomítója közé tartozik, amelyet rendszeresen támad Ukrajna – írja az Origo.

Ukrajna drónokkal támadta az olajfinomítót. Fotó: Anadolu/Francisco Richart

A környéken lakók több videót is feltöltöttek az éjszakai támadásról, amelyen jól láthatóan az orosz légvédelem próbálja leszedni a drónokat, azonban a beszámolók szerint ez közel sem volt elég. A támadás után többen is arról írtak, hogy legalább két tartály lángra kapott az üzem területén.

Veniamin Kondratyev, a Krasznodari határterület kormányzója megerősítette a támadást „Tuapsze kikötőjében”, anélkül, hogy meghatározta volna a célpontot. Kondratyev azt is állította, hogy egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült a támadásban.