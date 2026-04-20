UkrajnaOroszországorosz-ukrán háború

Zelenszkij akciója után, jöhet Putyin véres bosszúja: Ukrajna lecsapott egy orosz olajfinomítóra

A beszámolók szerint óriási lángok csaptak fel az éjszaka a Rosznyeft létesítményéhez tartozó tuapszei olajfinomítóban. Ukrajna az éjszaka folyamán dróntámadást intézett Oroszország egyik legnagyobb finomítója ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 7:31
Fotó: FRANCISCO RICHART Forrás: ANADOLU
A beszámolók szerint az ukrán drónok az éjszaka folyamán sikeresen mértek csapást a finomítóra. Az orosz tuapszei finomító az ország tíz legnagyobb olajfinomítója közé tartozik, amelyet rendszeresen támad Ukrajna – írja az Origo

Fotó: Anadolu/Francisco Richart

A környéken lakók több videót is feltöltöttek az éjszakai támadásról, amelyen jól láthatóan az orosz légvédelem próbálja leszedni a drónokat, azonban a beszámolók szerint ez közel sem volt elég. A támadás után többen is arról írtak, hogy legalább két tartály lángra kapott az üzem területén.

Veniamin Kondratyev, a Krasznodari határterület kormányzója megerősítette a támadást „Tuapsze kikötőjében”, anélkül, hogy meghatározta volna a célpontot. Kondratyev azt is állította, hogy egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült a támadásban.

A Rosznyeft létesítményéhez tartozó Tuapsze Olajfinomító Oroszország tíz legnagyobb olajfinomítója közé tartozik. A finomító évente körülbelül 12 millió tonna nyersolajat képes finomítani.

Tuapsze Szocsi nagyvárosától mintegy 75 kilométerre északnyugatra található, és rendszeres célpontja az ukrán támadásoknak.

Habár az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij nemrég arról beszélt, hogy óriási bevételektől esett el Oroszország az energetikai létesítmények elleni ukrán támadások miatt, azonban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) április 14-én 0,3 százalékkal javította Oroszország 2026-os növekedési előrejelzését a magasabb energiaárak miatt, amely a közel-keleti válságnak köszönhető. A szervezet most azt jósolja, hogy az orosz gazdaság 1,1 százalékkal fog növekedni 2026-ban. 

Borítókép: Egy légicsapás helyszíne lángokban (Fotó: AFP)

A tűzzel játszik az ukrán nagykövet

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
