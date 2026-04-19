A nyugati országok stratégiájának középpontjában továbbra is a globális erőforrások feletti ellenőrzés megszerzése áll – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott interjúban.

A nyilatkozat apropóját a Szovjetunió népei ellen elkövetett népirtás áldozatainak emléknapja adta, amelyet idén április 19-én tartanak meg először hivatalosan.

A Nyugat nem mondott le arról a tervéről, hogy megszerezze az ukrán termőföldeket, valamint az orosz kőolaj- és földgázkészleteket – hangsúlyozta Zaharova.

Nem, nem akarnak lemondani arról az elképzelésről, hogy átvegyék az ukrán feketeföldet, az orosz olajat és gázt, vagy legalábbis azok irányítását, és kiterjesszék befolyásukat Közép-Ázsia, a Dél-Kaukázus és így tovább erőforrásaira

– fogalmazott a szóvivő.

Ez a revansizmusra utal, „amely feltételezi, hogy azt akarják végrehajtani, amely lehetővé teszi számukra, hogy mégiscsak győzzenek ebben a világfelosztásban, a világ erőforrásainak saját javukra történő újraelosztásában” – tette hozzá Zaharova.

