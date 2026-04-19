Mexikóban ütöttek rajta a körözött magyar drogkereskedőn

A mexikói hatóságok Quintana Roo szövetségi államban fogták el a 48 éves Balla Jánost, aki ellen nemzetközi elfogatóparancs is érvényben volt. A magyar drogkereskedő, aki egy korábban kiszabott hatéves börtönbüntetés elől szökött külföldre, az Europol és az Interpol körözési listáján is előkelő helyen szerepelt.

2026. 04. 19. 17:09
A Takács Dániel néven is ismert drogkereskedőt, Balla Jánost szombaton vették őrizetbe a népszerű mexikói turisztikai régióban. A sikeres akcióról Omar García Harfuch, Mexikó biztonsági és polgári védelmi minisztere tájékoztatta a nyilvánosságot – írja az Origo.

Nemzetközi összefogás vezetett a drogkereskedő nyomára

A bűnöző kézre kerítése a magyar és a mexikói hatóságok szoros együttműködésének köszönhető. A mexikói rendőrség tájékoztatása szerint a férfi tartózkodási helyét a magyar szervektől kapott információk és hírszerzési adatok segítségével sikerült azonosítani.

Balla Jánosra korábban Magyarországon jogerősen hat év szabadságvesztést szabtak ki, ám ő a büntetés letöltése helyett a szökést választotta.

A férfit nemcsak a hazai szervek, hanem az Europol is körözte, az Interpol pedig úgynevezett vörös jelzést, vagyis a legmagasabb szintű nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene.

 

Megkezdődött a kitoloncolási eljárás

A kábítószer-kereskedő elfogását követően az illetékesek azonnal megtették a szükséges lépéseket, a 48 éves férfit átadták a mexikói bevándorlási hatóságoknak. Jelenleg vizsgálják a bevándorlási státusát, és hivatalosan is megindították az Európába, illetve Magyarországra történő kitoloncolásának folyamatát. Balla János így hamarosan

magyar börtönben kezdheti meg a rá korábban kiszabott büntetés letöltését.

 

Külföldi drogmaffiák áldozatainak holttestét keresik Magyarországon

Nem zárható ki, hogy külföldi kábítószer-maffiákhoz köthető emberöléseket is elkövettek hazánkban, és olyan áldozatok is lehetnek, akiknek a holtteste eddig nem került elő – erről beszélt Hiripi Gábor alezredes, a Nemzeti Nyomozó Iroda életvédelmi és célkörözési főosztályának vezetője a lapunknak adott interjúban.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

