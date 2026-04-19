Böde Dániel főszereplő lett, lefejelés, piros lap a Paks–Puskás Akadémia meccsen + videó

Az NB I-ben az egyaránt 59 pontos Ferencváros és az ETO fut versenyt az aranyéremért (a két csapat éppen ma este 19.30-kor csap össze Győrben), a bronzért pedig a Debrecen (49), a Zalaegerszeg (48) és a Paks (44) harcol. Szombaton a DVSC 5-0-ra ütötte ki idegenben, és ezzel a másodosztályba lökte a Diósgyőrt, a ZTE pedig hazai pályán 4-0-ra verte a már kiesett Kazincbarcikát. Böde Dániel és társai számára vasárnap délután egyértelmű volt a feladat, otthon nyerniük kell a nyolcadik helyen álló Puskás Akadémia (39) ellen, hogy tapadjanak a két riválisukra. Bognár György alakulata az idei bajnokságban kétszer is legyőzte Hornyák Zsolt csapatát: a 8. fordulóban Pakson 3-2-re, a 19. fordulóban pedig Felcsúton 2-1-re, és a paksiak mindkétszer a hajrában szerezték meg a győztes góljukat.

Böde Dániel 39 évesen is szórja a gólokat

Most a Paks a 13. percben megszerezhette volna a vezetést, mert miután Böde Hahn elé csúsztatta a labdát, a 16-oson belül Golla buktatta a hazaiak támadóját. A büntetőt a sértett rúgta, de Szappanos kiütötte a labdát. A túloldalon a 32. percben Duarte 21 méteres szabadrúgásból a felső lécet találta el Gyetván kapustól ez bemehetett volna. A 34. percben aztán Böde Dániel 39 évesen is megvillant, a vendégek védői – érthetetlenül – elfeledkeztek róla, ő pedig a Bévárditól kapott labdát tíz méterről laposan egyből bevágta (1-0). Bödének az 525. NB I-es meccsén ez volt a 171. gólja, az idei bajnokságban pedig kilencedik alkalommal volt eredményes.

A Paks emberhátrányban is kihúzta a Puskás Akadémia ellen, 1-0-ra győzött

Fordulás után a paksi Szabó János az oldalvonalnál lefejelte a mellette futó Maceirast, amikor nem is volt ott a labda, s ugyan ezt Karakó Ferenc játékvezető nem vette észre, a VAR igen, így a 63. percben Szabó meg is kapta a piros lapját. Nem sokkal később Szolnoki a mezénél fogva látványosan visszahúzta Hahnt, Böde sárga lapot reklamált, és jött is, de ő kapta. A Paks legendájánál elszakadt a cérna, mutatta a csapatkapitányi karszalagját Karakónak, hogy neki joga van szólnia, de ez nem hatotta meg a játékvezetőt. A Puskás Akadémia emberelőnyben mezőnyfölénybe került, de a 75. percben majdnem ráfázott. Szappanos kint áll a kapujából, Bévárdi pedig a saját térfeléről megpróbálta beemelni a labdát, de célt tévesztett. Egy perccek később Bognár György lecserélte Bödét. A Puskás Akadémia nem tudta feltörni a hazai védelmet, a Paks 1-0-ra nyert, és továbbra is harcban van a bronzéremért.