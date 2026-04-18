Kiütések fordulója: fontos eredmény az NB I bronzérméért folyó harcban

Míg az NB I aranyérméért az ETO FC és a Ferencváros küzd, a dobogó harmadik fokáért még nagyobb a tömörülés. A forduló előtt a DVSC állt a bronzérmes pozícióban, de a ZTE és a Paks is szorosan követte, s elméleti esélye van még a dobogóra lépni a Kisvárdának, a Puskás Akadémiának és az Újpestnek is. Utóbbi triónak kellenének a riválisok botlásai is, a ZTE viszont szombaton a már biztos kieső Kazincbarcika ellen nem tette meg ezt a szívességet.

A ZTE és a DVSC lehet az NB I bronzcsatájának két főszereplője, a zalaiak a Kazincbarcika elleni sikerrel átmenetileg felléptek a dobogóra a Debrecen elé Fotó: MTI/Katona Tibor

Nem volt sok kérdés: Daniel Lima a 13. percben szerzett vezetést, majd az első félidő hajrájában Skribek Alen és Szendrei Norbert is betalált, utóbbi büntetőből. A tizenegyes előtt a vendégek védője, Nagy Zsombor piros lapot kapott, a Kazincbarcika az első félidőben a kaput sem találta el.

Sima ZTE-siker a Kazincbarcika ellen

A második félidőben igen, volt bravúrja a hazai kapusnak, Gundel-Takács Bencének, de gólt ebben a játékrészben is csak a Zalaegerszeg szerzett, Kiss Bence révén.

Érdekesség, hogy a 4-0-s végeredmény két meccs után a szorosabb találkozója a fordulónak, az Újpest a péntek esti nyitómeccsen öt góllal verte a Nyíregyházát.