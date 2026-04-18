Kiütések fordulója: fontos eredmény az NB I bronzérméért folyó harcban

A labdarúgó NB I 30. fordulójában a ZTE 4-0-ra nyert hazai pályán a Kazincbarcika ellen. Már az első félidő után ember- és háromgólos előnyben volt a hazai csapat. A ZTE győzelmével fellépett a dobogóra, bár a DVSC visszaelőzheti a fordulóban. A Kazincbarcika kiesése már a múlt héten eldőlt.

2026. 04. 18. 16:15
Négy gólt ünnepelhetett a ZTE a Kazincbarcika ellen, az utolsót Kiss Bence szerezte Fotó: MTI/Katona Tibor
Míg az NB I aranyérméért az ETO FC és a Ferencváros küzd, a dobogó harmadik fokáért még nagyobb a tömörülés. A forduló előtt a DVSC állt a bronzérmes pozícióban, de a ZTE és a Paks is szorosan követte, s elméleti esélye van még a dobogóra lépni a Kisvárdának, a Puskás Akadémiának és az Újpestnek is. Utóbbi triónak kellenének a riválisok botlásai is, a ZTE viszont szombaton a már biztos kieső Kazincbarcika ellen nem tette meg ezt a szívességet.

A ZTE és a DVSC lehet az NB I bronzcsatájának két főszereplője, a zalaiak a Kazincbarcika elleni sikerrel átmenetileg felléptek a dobogóra a Debrecen elé
A ZTE és a DVSC lehet az NB I bronzcsatájának két főszereplője, a zalaiak a Kazincbarcika elleni sikerrel átmenetileg felléptek a dobogóra a Debrecen elé Fotó: MTI/Katona Tibor

Nem volt sok kérdés: Daniel Lima a 13. percben szerzett vezetést, majd az első félidő hajrájában Skribek Alen és Szendrei Norbert is betalált, utóbbi büntetőből. A tizenegyes előtt a vendégek védője, Nagy Zsombor piros lapot kapott, a Kazincbarcika az első félidőben a kaput sem találta el.

Sima ZTE-siker a Kazincbarcika ellen

A második félidőben igen, volt bravúrja a hazai kapusnak, Gundel-Takács Bencének, de gólt ebben a játékrészben is csak a Zalaegerszeg szerzett, Kiss Bence révén.

Érdekesség, hogy a 4-0-s végeredmény két meccs után a szorosabb találkozója a fordulónak, az Újpest a péntek esti nyitómeccsen öt góllal verte a Nyíregyházát.

A ZTE egyelőre harmadik a tabellán, két ponttal előzi most meg a Debrecent, amely este a Diósgyőr vendégeként csak győzelemmel előzheti vissza riválisát.

NB I, 30. forduló

péntek:

  • Újpest FC–Nyíregyháza 7-2 (3-0), Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző, jv.: Bognár T. Gólszerzők: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujics (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), illetve Kvasina (81.), Tijani (84.)

szombat:

  • Zalaegerszegi–Kazincbarcika 4-0 (3-0), Zalaegerszeg, jv.: Kovács I. Gólszerzők: Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei (45., 11-esből), Kiss B. (56.). Kiállítva: Nagy Zs. (43., Kazincbarcika).
  • MTK–Kisvárda 17.00
  • Diósgyőr–Debrecen 19.30

vasárnap:

  • Paks–Puskás Akadémia 14.15
  • ETO–Ferencváros 19.30

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu