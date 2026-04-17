A kilencgólos újpesti kivégzésen üzentek Marco Rossi szövetségi kapitánynak + videó

A forduló előtt az Újpest, Szélesi Zoltán vezetőedző alakulata a nyolcadik helyen állt a tabellán 37 ponttal, két ponttal a Nyíregyháza előtt. A jelenlegi idényben kiegyenlített csatákat hoztak a két csapat párharcai: mindkét mérkőzés döntetlennel zárult, a Újpesten 2-2, Nyíregyházán pedig 1-1-es eredmény született. A múltbeli eredmények alapján azonban egyértelműen az Újpest számított az esélyesebbnek: 29 bajnoki találkozóból 15 alkalommal a lila-fehérek győztek, míg 10 döntetlen és 4 nyíregyházi siker született. A Nyíregyháza legutóbb 26 éve győzte le a lila-fehéreket, a fővárosban pedig eddigi egyetlen sikerét 1980-ban aratta. A nyírségiek mindenesetre Bódog Tamás vezetőedző irányításával masszív középcsapattá fejlődtek, és a tavasszal idegenben eddig lejátszott öt mérkőzésük közül csak a bajnoki címre hajtó ETO ellenit veszítették el. Bódog és az Újpest sportigazgatója, Dárdai Pál korább Berlinben együtt dolgozott a Hertha csapatánál, emiatt pikáns volt a forduló nyitómeccse.

Az Újpest kezdőcsapatában hét magyar játékos volt Forrás: Facebook/Újpest FC

A 6. percben már 2-0-ra vezetett az Újpest

Az Újpest már a 3. percben megszerezte a vezetést, hatalmas védelmi hibából. Jovanov a térfele közepén utolsó emberként könnyedén felszabadíthatott volna, de elcsúszott, Horváth Krisztofer lecsapott a labdára, bevezette a 16-oson belülre, és nyolc méterről beemelte a Nyíregyháza kapujába (1-0).

A 6. percben már két góllal vezetett az Újpest, Horváth Krisztofer passzolt a vendégek kapujától húsz méterre levő Ljujics elé, aki felpörgette magának a labdát, és 20 méterről gyönyörű gólt lőtt (2-0).

Pörögtek az események. A 10. percben Bognár Tamás büntetőt ítélt a vendégek javára, mert a újpesti 16-oson belül kezezést látott. Az is volt, de nem Tijani elöl ütötték el a labdát, hanem ő maga kezezett. Szerencsére a VAR éber volt, így nem lett büntető. A túloldalon viszont a 16. percben jött a harmadik újpesti gól: a nagy formában levő Horváth Krisztofer egy csel után 14 méterről lőtt a bal alsó sarokba (3-0).

A 24 éves Horváth kétszeres válogatott, de 2023-ban szerepelt a címeres mezben. A mostani teljesítményével „üzenhetett” a lelátón helyet foglaló Marco Rossi szövetségi kapitánynak.

Az első játékrész végén a vendégektől Kvasina kétszer is közel volt a gólhoz, de az első lövését Bodnár a gólvonalról mentette, a második pedig a kapufán csattant. A hosszabbításban Antonov is a kapufát találta el – nem volt szerencséje a Nyíregyházának.