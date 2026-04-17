A kilencgólos újpesti kivégzésen üzentek Marco Rossi szövetségi kapitánynak + videó

A labdarúgó NB I 30. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén az Újpest hazai pályán 7-2-re nyert a Nyíregyháza ellen. Az Újpest a hatodik percben már két góllal vezetett a gólfesztivált hozott találkozón, amelyen Horváth Krisztofer triplázott.

2026. 04. 17. 22:09
Horváth Krisztofer háromszor is betalált a Nyíregyháza kapujába Forrás: Újpest FC
A forduló előtt az Újpest, Szélesi Zoltán vezetőedző alakulata a nyolcadik helyen állt a tabellán 37 ponttal, két ponttal a Nyíregyháza előtt. A jelenlegi idényben kiegyenlített csatákat hoztak a két csapat párharcai: mindkét mérkőzés döntetlennel zárult, a Újpesten 2-2, Nyíregyházán pedig 1-1-es eredmény született. A múltbeli eredmények alapján azonban egyértelműen az Újpest számított az esélyesebbnek: 29 bajnoki találkozóból 15 alkalommal a lila-fehérek győztek, míg 10 döntetlen és 4 nyíregyházi siker született. A Nyíregyháza legutóbb 26 éve győzte le a lila-fehéreket, a fővárosban pedig eddigi egyetlen sikerét 1980-ban aratta. A nyírségiek mindenesetre Bódog Tamás vezetőedző irányításával masszív középcsapattá fejlődtek, és a tavasszal idegenben eddig lejátszott öt mérkőzésük közül csak a bajnoki címre hajtó ETO ellenit veszítették el. Bódog és az Újpest sportigazgatója, Dárdai Pál korább Berlinben együtt dolgozott a Hertha csapatánál, emiatt pikáns volt a forduló nyitómeccse.

Az Újpest kezdőcsapatában hét magyar játékos volt
Forrás: Facebook/Újpest FC

A 6. percben már 2-0-ra vezetett az Újpest

Az Újpest már a 3. percben megszerezte a vezetést, hatalmas védelmi hibából. Jovanov a térfele közepén utolsó emberként könnyedén felszabadíthatott volna, de elcsúszott, Horváth Krisztofer lecsapott a labdára, bevezette a 16-oson belülre, és nyolc méterről beemelte a Nyíregyháza kapujába (1-0). 

A 6. percben már két góllal vezetett az Újpest, Horváth Krisztofer passzolt a vendégek kapujától húsz méterre levő  Ljujics elé, aki felpörgette magának a labdát, és 20 méterről gyönyörű gólt lőtt (2-0). 

Pörögtek az események. A 10. percben Bognár Tamás büntetőt ítélt a vendégek javára, mert a újpesti 16-oson belül kezezést látott. Az is volt, de nem Tijani elöl ütötték el a labdát, hanem ő maga kezezett. Szerencsére a VAR éber volt, így nem lett büntető. A túloldalon viszont a 16. percben jött a harmadik újpesti gól: a nagy formában levő Horváth Krisztofer egy csel után 14 méterről lőtt a bal alsó sarokba (3-0). 

A 24 éves Horváth kétszeres válogatott, de 2023-ban szerepelt a címeres mezben. A mostani teljesítményével „üzenhetett” a lelátón helyet foglaló Marco Rossi szövetségi kapitánynak. 

Az első játékrész végén a vendégektől Kvasina kétszer is közel volt a gólhoz, de az első lövését Bodnár a gólvonalról mentette, a második pedig a kapufán csattant. A hosszabbításban Antonov is a kapufát találta el – nem volt szerencséje a Nyíregyházának.

Fordulás után az 53. percben Krajcsovics Ábel kevergetett a vedégek kapuja előtt, akik nem tudták szerelni, és a 21 éves újpesti játékos tíz méterről talált be (4-0).  A 65. percben Maier passza után Matko is feliratkozott a gólszerzők közé (5-0). A szlovén játékosnak a bajnokságban ez lett a 15. találata, amivel a góllövőlista élén csatlakozott Lukács Dániel (Puskás Akadémia) mellé. A 71. percben pedig Horváth Krisztofer már a harmadik gólját jegyezte, 11 méterről lőtt a jobb felső sarokba. (6-0). A gólfesztiválon ezután két vendégtalálat jött – a 81. percben Kvasina, a 84. percben Tijani révén –, a slusszpén pedig Matkóé volt, ő állította be a 7-2-es végeredményt a „kivégzésen”, s immár egyedül vezeti a góllövőlistát az NB I-ben.

NB I, 30. forduló

péntek:

  • Újpest FC–Nyíregyháza 7-2 (3-0)

szombat:

  • Zalaegerszegi–Kazincbarcika 14.15
  • MTK–Kisvárda 17.00
  • Diósgyőr–Debrecen 19.30

vasárnap:

  • Paks–Puskás Akadémia 14.15
  • ETO–Ferencváros 19.30

A találkozó összefoglalója:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

