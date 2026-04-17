Bódog Tamás a 7-2-es vereség után: Kikaptunk? Pont tojok rá nagy ívben + videó

Az Újpest–Nyíregyháza találkozó (7-2) után a vendégek vezetőedzője, Bódog Tamás elsőre azt a kérdést kapta az M4 Sport kamerája előtt, hogy milyen érzések kavarognak benne. A tréner így válaszolt: – Olyan érzéseim vannak, hogy szenzációs csapatom van. Hogy most kikaptunk? Pont tojok rá nagy ívben. Annak idején a Bundesligában az Ulm csapatával 9-1-re kikaptunk a Leverkusentől. Amikor 9-0 után szereztük a gólunkat, a nézők felállva tapsoltak meg bennünket. Az, hogy kikapunk az Újpest otthonában, az benne van. És inkább veszítsünk egy meccsen úgy, hogy hét gólt kapunk, mint hogy hétszer kikapjunk egy góllal. Persze, el kell gondolkoznom, mert ha egy-két játékos rosszul játszik, az belefér. De ha ennyi ember ennyit hibázik, mint mi most, az valamilyen szinten inkább az edző felelőssége. Ez a hét nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de ettől függetlenül a játékosok akartak, mentek, de most így jártunk.

A Nyíregyháza szurkolótáora és Bódog Tamás sem lehetett boldog Újpesten Forrás: Nyiregyhazaspartacus.hu

Bódog Tamás elmondta, hogy az Újpest, amely szerinte szenzációsan játszott, a hibáik után megérezte a vérszagot, és élvezte a játékot.

– Úgy gondolom, hogy az év során parádésan dolgoztunk, és bár az a meccs most így alakult, biztos vagyok benne, hogy jövőre is NB I-es csapata lesz a Nyíregyházának – szögezte le Bódog Tamás.

Bódog Tamás jól érzi magát a Nyíregyháza csapatánál

A tabellán a Nyíregyháza jelenleg a 9. helyen áll 35 ponttal, és még három meccse van. A 11., kieső helyen álló DVTK 25 ponttal rendelkezik, és még négy mérkőzést játszik. Bódog Tamás elmondta, hogy már tárgyalt a Nyíregyháza vezetésével az esetleges folytatásról, ő jól érzi magát a csapatnál, de egyelőre nem született megállapodás.