Ronaldo beviharzott az öltözőbe, az al-Nasszr edzője leleplezte csúnya titkát + videó

A szaúdi bajnokság 34 fordulós, a listavezető al-Nasszr 29 mérkőzést már lejátszott, és 76 pontja van (25 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség). A második al-Hilal 28 meccsen 68 pontot gyűjtött össze, vagyis most Cristiano Ronaldo csapatának áll a zászló. Az al-Nasszr az év elején az első három bajnokiját elveszítette – így van három veresége –, azóta viszont egymás után tizenötször nyert, és ez klubrekord. Legutóbb azonban megszenvedett, hazai pályán csak 1-0-ra győzött az al-Ettifak ellen. A meccs egyetlen gólját Kingsley Coman szerezte a 31. percben. Ronaldót a 89. percben lecserélték, és a portugál klasszis egyből beviharzott az öltözőbe. De nem azért, mert megsértődött a lecserélése miatt.

Cristiano Ronaldo és Kingsley Koman hozta össze az al-Nasszr gólját Forrás: X/AlNassr FC

Az al-Nasszr vezetőedzője, Jorge Jesus elárulta, hogy Ronaldo betegséggel küszködött a meccsen.

– Gyomorbántalmai voltak, amikor lecseréltem, egyenesen az öltözőbe ment és hányt.

Ronaldo is kellett az al-Nasszr góljához

Ronaldo „gyengélkedve” is kulcsszerepet játszott csapata győzelmében. Az al-Nasszr találata úgy született, hogy az ő lövését a vendégek kapusa, a szlovák Marek Rodák még hárította, azonban Kingsley Coman reagált a leggyorsabban, és a francia játékos a kipattanó labdát a kapuba vágta. Ronaldo is közel járt a gólszerzéshez: egyszer a kapufát találta el, egy másik lövését pedig a gólvonalon hárították.

Offensive offensive.. till we got what we wanted 👊⚽️ pic.twitter.com/jID01hINkX — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 16, 2026

Cristiano Ronaldo a szaúdi ligában 25 meccsen 24 gólt szerzett két gólpassz mellett, valamennyi sorozatot nézve 29 meccsen 25 gól és négy gólpassz a statisztikája.

A találkozó után Ronaldo arról posztolt, hogy a szurkolóik támogatása nagy energiát adott számára.

