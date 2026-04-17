cristiano ronaldoal-NasszrSzaúd-Arábiaportugál

Ronaldo beviharzott az öltözőbe, az al-Nasszr edzője leleplezte csúnya titkát + videó

Cristiano Ronaldo már több mint három éve játszik a szaúdi ligában, de még nem ünnepelhetett bajnoki címet. A már 41 éves portugál klasszis csapata, az al-Nasszr azonban most jó eséllyel pályázik az első helyre, vezeti a tabellát. Ronaldo a legutóbbi fordulóban gyomorpanaszokkal is vállalta a játékot.

2026. 04. 17. 19:25
Cristiano Ronaldo is nagy szerepet vállalt csapata góljában Fotó: FAYEZ NURELDINE Forrás: AFP
A szaúdi bajnokság 34 fordulós, a listavezető al-Nasszr 29 mérkőzést már lejátszott, és 76 pontja van (25 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség). A második al-Hilal 28 meccsen 68 pontot gyűjtött össze, vagyis most Cristiano Ronaldo csapatának áll a zászló. Az al-Nasszr az év elején az első három bajnokiját elveszítette – így van három veresége –, azóta viszont egymás után tizenötször nyert, és ez klubrekord. Legutóbb azonban megszenvedett, hazai pályán csak 1-0-ra győzött az al-Ettifak ellen. A meccs egyetlen gólját Kingsley Coman szerezte a 31. percben. Ronaldót a 89. percben lecserélték, és a portugál klasszis egyből beviharzott az öltözőbe. De nem azért, mert megsértődött a lecserélése miatt.

Cristiano Ronaldo és Kingsley Koman hozta össze az al-Nasszr gólját
Cristiano Ronaldo és Kingsley Koman hozta össze az al-Nasszr gólját Forrás: X/AlNassr FC

Az al-Nasszr vezetőedzője, Jorge Jesus elárulta, hogy Ronaldo betegséggel küszködött a meccsen.

– Gyomorbántalmai voltak, amikor lecseréltem, egyenesen az öltözőbe ment és hányt.

Ronaldo is kellett az al-Nasszr góljához

Ronaldo „gyengélkedve” is kulcsszerepet játszott csapata győzelmében. Az al-Nasszr találata úgy született, hogy az ő lövését a vendégek kapusa, a szlovák Marek Rodák még hárította, azonban Kingsley Coman reagált a leggyorsabban, és a francia játékos a kipattanó labdát a kapuba vágta. Ronaldo is közel járt a gólszerzéshez: egyszer a kapufát találta el, egy másik lövését pedig a gólvonalon hárították.

Cristiano Ronaldo a szaúdi ligában 25 meccsen 24 gólt szerzett két gólpassz mellett, valamennyi sorozatot nézve 29 meccsen 25 gól és négy gólpassz a statisztikája. 

A találkozó után Ronaldo arról posztolt, hogy a szurkolóik támogatása nagy energiát adott számára.

Ronaldo-gólok a szaúdi ligában:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

