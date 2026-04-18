MTKNB IKisvárda

Németh Krisztián „búcsúajándéka” bennmaradást érhet az MTK-nak

Úgy tűnt, szombat délután nem folytatódik az NB I 30. fordulójának addigi gólzápora. De a hajrában belehúztak a csapatok, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban végül három találat született, azokat többségében az MTK szerezte, így 2-1-re múlta felül a vendég Kisvárdát. A fővárosiak így lassan fellélegezhetnek, a kiesés réme egyre kevésbé fenyegeti őket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 19:34
Németh Krisztián góljára nagy szüksége volt az MTK-nak Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A Kisvárda a legutóbbi négy mérkőzésén nyeretlen maradt az NB I-ben, ennek eredményeképp nemigen tud már beleszólni a dobogóért folyó csatába, de a bennmaradás miatt sem kell aggódnia. Szombati vendéglátójának, az MTK-nak viszont igen, a tizedik helyről kezdte meg a 30. fordulót, azaz éppen a vonal feletti pozíciót foglalta el, hét pont választotta el a szombat este a DVSC-t vendégül látó, egyre nehezebb helyzetben lévő Diósgyőrtől.

A Kisvárdának egy gól nem volt elég a pontszerzéshez az MTK vendégeként
A Kisvárdának egy gól nem volt elég a pontszerzéshez az MTK vendégeként

A fővárosiak ebben az idényben már kétszer legyőzték a Kisvárdát, és azonnal látszott, hogy hibátlan mérlegre törekszik ellenfele ellen az MTK. A visszafogott kezdést követően Ilja Popovic, a Kisvárda kapusa fél percen belül négy védéssel mentette meg csapatát, hogy hátrányba kerüljön. A folytatásban is inkább a hazaiak támadtak, és többször eljutottak a vendégek tizenhatosán belülre, mígnem a 24. percben Átrok Zalán megszerezte a vezetést. A kék-fehérek rengeteg labdát szereztek a középpályán, és akárcsak a gól előtt, később is inkább a jobb szélről érkeztek a beadások.

A meccs hajrájában az MTK magára húzta a cseréi után felélénkülő Kisvárdát, a vendégek helyett mégis a házigazda növelte az előnyét: Jakub Plsek előkészítése után az idény végén visszavonuló Németh Krisztián tíz méterről nem hibázott. És mint kiderült, a fővárosiaknak nagyon kellett ez a találat, mert végül a Kisvárda szorgalmának is gól lett a gyümölcse, Aleksandar Jovicic a 91. percben egy fejessel állította be a 2-1-es végeredményt.

Az MTK tíz pontra meglépett

A kék-fehéreknek rengeteget ért a szombaton megszerzett három pont, vélhetően bennmaradást: győzelmükkel felléptek a kilencedik helyre, de ami még fontosabb, tíz pontra elhúztak a vonal alatt lévő Diósgyőrtől, tehát utóbbinak mind a négy meccsét meg kellene nyernie, hogy megőrizze pozícióját az élvonalban. A Kisvárda maradt a hetedik.

NB I, 30. forduló

péntek:

  • Újpest FC–Nyíregyháza 7-2 (3-0), Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző, jv.: Bognár T. Gólszerzők: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujics (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), illetve Kvasina (81.), Tijani (84.)

szombat:

  • Zalaegerszeg–Kazincbarcika 4-0 (3-0), Zalaegerszeg, jv.: Kovács I. Gólszerzők: Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei (45., 11-esből), Kiss B. (56.). Kiállítva: Nagy Zs. (43., Kazincbarcika)
  • MTK–Kisvárda 2-1 (1-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2497 néző, jv.: Zierkelbach. Gólszerzők: Átrok (24.), Németh K. (89.), ill. Jovicic (90+1.)
  • Diósgyőr–Debrecen 19.30

vasárnap:

  • Paks–Puskás Akadémia 14.15
  • ETO–Ferencváros 19.30

