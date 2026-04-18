Németh Krisztián „búcsúajándéka” bennmaradást érhet az MTK-nak

A Kisvárda a legutóbbi négy mérkőzésén nyeretlen maradt az NB I-ben, ennek eredményeképp nemigen tud már beleszólni a dobogóért folyó csatába, de a bennmaradás miatt sem kell aggódnia. Szombati vendéglátójának, az MTK-nak viszont igen, a tizedik helyről kezdte meg a 30. fordulót, azaz éppen a vonal feletti pozíciót foglalta el, hét pont választotta el a szombat este a DVSC-t vendégül látó, egyre nehezebb helyzetben lévő Diósgyőrtől.

A Kisvárdának egy gól nem volt elég a pontszerzéshez az MTK vendégeként Fotó: kisvardafc.hu

A fővárosiak ebben az idényben már kétszer legyőzték a Kisvárdát, és azonnal látszott, hogy hibátlan mérlegre törekszik ellenfele ellen az MTK. A visszafogott kezdést követően Ilja Popovic, a Kisvárda kapusa fél percen belül négy védéssel mentette meg csapatát, hogy hátrányba kerüljön. A folytatásban is inkább a hazaiak támadtak, és többször eljutottak a vendégek tizenhatosán belülre, mígnem a 24. percben Átrok Zalán megszerezte a vezetést. A kék-fehérek rengeteg labdát szereztek a középpályán, és akárcsak a gól előtt, később is inkább a jobb szélről érkeztek a beadások.

A meccs hajrájában az MTK magára húzta a cseréi után felélénkülő Kisvárdát, a vendégek helyett mégis a házigazda növelte az előnyét: Jakub Plsek előkészítése után az idény végén visszavonuló Németh Krisztián tíz méterről nem hibázott. És mint kiderült, a fővárosiaknak nagyon kellett ez a találat, mert végül a Kisvárda szorgalmának is gól lett a gyümölcse, Aleksandar Jovicic a 91. percben egy fejessel állította be a 2-1-es végeredményt.

Az MTK tíz pontra meglépett

A kék-fehéreknek rengeteget ért a szombaton megszerzett három pont, vélhetően bennmaradást: győzelmükkel felléptek a kilencedik helyre, de ami még fontosabb, tíz pontra elhúztak a vonal alatt lévő Diósgyőrtől, tehát utóbbinak mind a négy meccsét meg kellene nyernie, hogy megőrizze pozícióját az élvonalban. A Kisvárda maradt a hetedik.