Csak úgy potyogtak az öngólok, megvan az NB I újabb kiesője

Mindkét csapat számára nagy tétje volt a szombati mérkőzésnek: a házigazda DVTK a bennmaradásért, a DVSC a harmadik helyért harcol. Előbbi elbukta a csatát, 5-0-ra kikapott a Debrecentől az NB I 30. fordulójában, ezzel eldőlt, hogy a Kazincbarcika mellett a Diósgyőr folytatja az ősszel a másodosztályban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 21:25
Nebojsa Vignjevics nem tudta megmenteni a kieséstől a Diósgyőrt
Az már egy hete eldőlt, hogy a Kazincbarcika lesz az NB I 2025/2026-os kiírásának egyik kiesője. Közben a másik borsodi alakulat, a Diósgyőr helyzete is egyre reménytelenebbé vált, ugyanis az előtte tanyázó MTK az előző fordulóban, majd ezen a szombaton is győzött, így menekülőre fogta, tíz pontra meglépett a DVTK-tól, amelyet a tizedik helyre visszacsúszó Nyíregyháza is ennyi ponttal előzött meg. Nebojsa Vignjevics együttesének ezek után az jelenthetett volna esetleg kiutat, ha a hátralévő négy meccsét megnyeri, de ez lehetetlen küldetésnek tűnt.

Fájdalmas estéje volt Karlo Senticnek és a Diósgyőrnek Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A Diósgyőr csak a saját kapujára volt veszélyes

Már csak azért is, mert szombat este a bronzéremért harcoló Debrecent látta vendégül. Kezdetben látszott a DVTK-n az akarat, ám sok veszélyt nem hordoztak magukban a támadásai. És a védelme sem állt a helyzet magaslatán, ezért pedig súlyos árat fizetett a borsodi csapat. Már az első félidőben, mindössze három perc leforgása alatt megpecsételődött a sorsa. A 36. percben Julien Dacosta tette be a kapu elé a labdát. A rövid saroknál ketten is érkeztek, a debreceni Cibla Flórián helyett Szatmári Csaba ért bele utoljára, és ez lett a csapata veszte, mert a hazai védőről a kapuba pattant a labda. Öngóllal vezetett tehát a DVSC, amely pillanatokkal később megduplázta az előnyét, és ekkor már valóban Cibla volt eredményes, és ezzel a másodosztályba küldte a Diósgyőrt.

A félresikerült estén a házigazdának még a szépítés sem jött össze, inkább a saját kapujára volt továbbra is veszélyes – de arra nagyon. Az 52. percben Szűcs Tamás centerezése után Tamás Márkról pattant a hálóba a labda. De ezzel még messze nem volt vége, Kocsis Dominik is bevette a Diósgyőr kapuját, majd

Cibla vitte be a kegyelemdöfést a 90. percben. A DVTK 5-0-ra kikapott, és ezzel öt év után újra kiesett az NB I-ből.

A DVSC eközben négy nyeretlen bajnoki után visszatalált a győztes útra, ezzel őrzi a harmadik helyet a tabellán. De csak egy ponttal előzi meg a tavasszal szárnyaló Zalaegerszeget és öttel az egy meccsel kevesebbet játszott Paksot. Szoros lesz a befutó.

NB I, 30. forduló

péntek:

  • Újpest FC–Nyíregyháza 7-2 (3-0), Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző, jv.: Bognár T. Gólszerzők: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujics (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), illetve Kvasina (81.), Tijani (84.)

szombat:

  • Zalaegerszeg–Kazincbarcika 4-0 (3-0), Zalaegerszeg, jv.: Kovács I. Gólszerzők: Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei (45., 11-esből), Kiss B. (56.). Kiállítva: Nagy Zs. (43., Kazincbarcika)
  • MTK–Kisvárda 2-1 (1-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2497 néző, jv.: Zierkelbach. Gólszerzők: Átrok (24.), Németh K. (89.), ill. Jovicic (90+1.)
  • Diósgyőr–Debrecen 0-5 (0-2), DVTK Stadion, 3555 néző, jv.: Derdák. Gólszerzők: Szatmári (36. – öngól), Cibla (39., 90.), Tamás (52. – öngól), Kocsis (79.)

vasárnap:

  • Paks–Puskás Akadémia 14.15
  • ETO–Ferencváros 19.30

