Csak úgy potyogtak az öngólok, megvan az NB I újabb kiesője

Az már egy hete eldőlt, hogy a Kazincbarcika lesz az NB I 2025/2026-os kiírásának egyik kiesője. Közben a másik borsodi alakulat, a Diósgyőr helyzete is egyre reménytelenebbé vált, ugyanis az előtte tanyázó MTK az előző fordulóban, majd ezen a szombaton is győzött, így menekülőre fogta, tíz pontra meglépett a DVTK-tól, amelyet a tizedik helyre visszacsúszó Nyíregyháza is ennyi ponttal előzött meg. Nebojsa Vignjevics együttesének ezek után az jelenthetett volna esetleg kiutat, ha a hátralévő négy meccsét megnyeri, de ez lehetetlen küldetésnek tűnt.

Fájdalmas estéje volt Karlo Senticnek és a Diósgyőrnek Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A Diósgyőr csak a saját kapujára volt veszélyes

Már csak azért is, mert szombat este a bronzéremért harcoló Debrecent látta vendégül. Kezdetben látszott a DVTK-n az akarat, ám sok veszélyt nem hordoztak magukban a támadásai. És a védelme sem állt a helyzet magaslatán, ezért pedig súlyos árat fizetett a borsodi csapat. Már az első félidőben, mindössze három perc leforgása alatt megpecsételődött a sorsa. A 36. percben Julien Dacosta tette be a kapu elé a labdát. A rövid saroknál ketten is érkeztek, a debreceni Cibla Flórián helyett Szatmári Csaba ért bele utoljára, és ez lett a csapata veszte, mert a hazai védőről a kapuba pattant a labda. Öngóllal vezetett tehát a DVSC, amely pillanatokkal később megduplázta az előnyét, és ekkor már valóban Cibla volt eredményes, és ezzel a másodosztályba küldte a Diósgyőrt.

A félresikerült estén a házigazdának még a szépítés sem jött össze, inkább a saját kapujára volt továbbra is veszélyes – de arra nagyon. Az 52. percben Szűcs Tamás centerezése után Tamás Márkról pattant a hálóba a labda. De ezzel még messze nem volt vége, Kocsis Dominik is bevette a Diósgyőr kapuját, majd

Cibla vitte be a kegyelemdöfést a 90. percben. A DVTK 5-0-ra kikapott, és ezzel öt év után újra kiesett az NB I-ből.

A DVSC eközben négy nyeretlen bajnoki után visszatalált a győztes útra, ezzel őrzi a harmadik helyet a tabellán. De csak egy ponttal előzi meg a tavasszal szárnyaló Zalaegerszeget és öttel az egy meccsel kevesebbet játszott Paksot. Szoros lesz a befutó.