Az amerikaiak megőrültek – újabb botrány robbant ki a nyári labdarúgó-világbajnokság egyik helyszínén

Ha csak abból indulunk ki, hogy a jegyárakat tesszük mikroszkóp alá, tudjuk: a 2026-os nyári labdarúgó-világbajnokság minden idők legdrágább vb-je lesz. A szurkolóknak olyan mélyen kell a zsebükbe nyúlni, ahogy talán még sohasem. A meccsbelépők és a szállodaárak mellett azonban szinte minden területen a végtelen és féktelen harácsolás és lehúzás jellemzi az amerikai gondolkodást.

775 százalékos jegyáremelkedés, ez is a labdarúgó-világbajnokság – Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Ez a labdarúgó-világbajnokság más lesz, mint a többi

A legújabb purparlé most New Yorkban és New Jersey-ben robbant ki. A jelentések szerint a helyi vasúttársaság nagy üzletet szimatol a vb-rendezésben,

máskülönben nem emelte volna meg 775 (!) százalékkal azoknak a vonatoknak a jegyárait, amelyekkel a MetLife Stadion New Yorkból megközelíthető.

A New Jersey Transit (NJ Transit) vállalat a mérkőzések napjain jóval több mint 100 dollárt kér egy oda-vissza jegyért a New York-i Penn Station és a New Jersey-i stadion között. Még a helyiek is sokkot kaptak, meg az angol sajtó is, amely feltárta az esetet. Normális esetben ugyanaz az út – egy körülbelül 29 kilométeres távolság – körülbelül 12,90 dollárba kerül.

Az NJ Transit megerősítette, hogy a MetLife Stadionban tervezett nyolc mérkőzés – beleértve a július 19-i döntőt is – lebonyolításának rendkívüli költségei a becslések szerint körülbelül 48 millió dollárra rúgnak.

Aki vonattal megy a vb-meccsekre, készüljön fel a legrosszabbra – Fotó: LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mikie Sherrill, New Jersey kormányzója és az amerikai város közlekedési hatóságai egyetértettek abban, hogy a világbajnokság teljesen elszálló költségeit nem szabad a helyi lakosoknak fizetniük. De akkor ki állja a számlát? Természetesen a drukkerek, akik a vb-re érkeznek. Vannak azonban olyan politikusok, akik józanabb véleményt fogalmaztak meg. „Ez nem partnerség, ez zsarolás, mert a világbajnokságra szóló jegyek már így is vagyonokba kerülnek.

Arra kérem a FIFA-t, hogy most lépjen fel, és fedezze az utazási költségeket minden rendező városban

és államban” – mondta Chuck Schumer New York-i politikus. Schumer azt is elmondta, hogy a FIFA körülbelül egymilliárd dollárt fog keresni a tornán az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában.