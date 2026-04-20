labdarúgó-világbajnokságNew YorkFIFA

Az amerikaiak megőrültek – újabb botrány robbant ki a nyári labdarúgó-világbajnokság egyik helyszínén

Egészen elképesztő az a kalmárszellem és gondolkodás, amely az Egyesült Államokban zajlik. A nyári labdarúgó-világbajnokság rendezői minden, de tényleg minden pénzt le akarnak húzni a szurkolókról. A fantázia és a harácsolás végtelen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 17:20
A MetLife Stadion New Jersey-ben, ahol a 2026-os labdarúgó-vb döntőjét is rendezik Fotó: LEONARDO MUNOZ Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha csak abból indulunk ki, hogy a jegyárakat tesszük mikroszkóp alá, tudjuk: a 2026-os nyári labdarúgó-világbajnokság minden idők legdrágább vb-je lesz. A szurkolóknak olyan mélyen kell a zsebükbe nyúlni, ahogy talán még sohasem. A meccsbelépők és a szállodaárak mellett azonban szinte minden területen a végtelen és féktelen harácsolás és lehúzás jellemzi az amerikai gondolkodást.

775 százalékos jegyáremelkedés, ez is a labdarúgó-világbajnokság – Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Ez a labdarúgó-világbajnokság más lesz, mint a többi

A legújabb purparlé most New Yorkban és New Jersey-ben robbant ki. A jelentések szerint a helyi vasúttársaság nagy üzletet szimatol a vb-rendezésben, 

máskülönben nem emelte volna meg 775 (!) százalékkal azoknak a vonatoknak a jegyárait, amelyekkel a MetLife Stadion New Yorkból megközelíthető. 

A New Jersey Transit (NJ Transit) vállalat a mérkőzések napjain jóval több mint 100 dollárt kér egy oda-vissza jegyért a New York-i Penn Station és a New Jersey-i stadion között. Még a helyiek is sokkot kaptak, meg az angol sajtó is, amely feltárta az esetet. Normális esetben ugyanaz az út – egy körülbelül 29 kilométeres távolság – körülbelül 12,90 dollárba kerül.

Az NJ Transit megerősítette, hogy a MetLife Stadionban tervezett nyolc mérkőzés – beleértve a július 19-i döntőt is – lebonyolításának rendkívüli költségei a becslések szerint körülbelül 48 millió dollárra rúgnak.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - DECEMBER 29: An exterior view of the Meadowlands Sports Complex New Jersey Transit rail line train station before the game between the New York Giants and the Indianapolis Colts at MetLife Stadium on December 29, 2024 in East Rutherford, New Jersey. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Aki vonattal megy a vb-meccsekre, készüljön fel a legrosszabbra – Fotó: LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mikie Sherrill, New Jersey kormányzója és az amerikai város közlekedési hatóságai egyetértettek abban, hogy a világbajnokság teljesen elszálló költségeit nem szabad a helyi lakosoknak fizetniük. De akkor ki állja a számlát? Természetesen a drukkerek, akik a vb-re érkeznek. Vannak azonban olyan politikusok, akik józanabb véleményt fogalmaztak meg. „Ez nem partnerség, ez zsarolás, mert a világbajnokságra szóló jegyek már így is vagyonokba kerülnek. 

Arra kérem a FIFA-t, hogy most lépjen fel, és fedezze az utazási költségeket minden rendező városban

és államban” – mondta Chuck Schumer New York-i politikus. Schumer azt is elmondta, hogy a FIFA körülbelül egymilliárd dollárt fog keresni a tornán az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában.

Mindent a szurkolókkal fizettetnének ki

Ezek a szavak azonban nem nagyon hatották meg a vasúttársaság képviselőit és a FIFA-t sem. Úgy tűnik, hogy a teljesen elszálló költségeket tényleg a szurkolókkal fizettetnék meg. Ráadásul más intézkedések is borzolják a kedélyeket. 

Commuters walk through Moynihan Train Hall in New York Penn station in New York on March 9, 2026. (Photo by Daniel SLIM / AFP)
A Penn Station, amelyet a vb meccsnapjain nem mindenki használhatna – Fotó: DANIEL SLIM / AFP

Azokon a napokon, amikor a MetLife Stadionban vb-mérkőzéseket rendeznek, a New Yorkban lévő Penn Stationt, a város legforgalmasabb pályaudvarát részlegesen lezárják. Ez azt jelenti, hogy a meccsek előtt és után erre a hatalmas pályaudvarra csak azok léphetnek be, akiknek meccsjegyük van. Azaz a normál utazókat egyszerűen kizárják. Sokan jelezték, hogy a korábban megrendezett világbajnokságokon a belépők árában benne volt a helyi tömegközlekedés ingyenes használata. Az is kiderült, hogy a FIFA és a helyi szervezők 2018-ban olyan megállapodást írtak alá, 

amely azt tartalmazta, hogy a meccsjeggyel rendelkezők ingyen utazhatnak majd. Ezt azonban 2023-ban a szemétkosárba hajították.

Már akkor látszott, hogy a rendezés költségei annyira elszálltak, hogy az ingyenes utazás (sem) fér bele a büdzsébe.

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.