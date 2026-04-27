Bejöhetett Trump mesterterve, véget érhet a háború

Teherán feltételekhez köti a továbblépést

A harmadik szakasz Irán javaslata szerint Teherán nukleáris programjának kérdéskörét érintené. A csatorna hangsúlyozta, az iráni fél „nem hajlandó megvitatni ezt a kérdést, amíg nem születik megállapodás az első két szakaszról”.

Az al-Majadin értesülése szerint, ha az Egyesült Államok elfogadja a tárgyalásokra vonatkozó tervet, Irán beleegyezik a következő forduló megtartásába.

Április 11-én Irán és az Egyesült Államok több tárgyalási fordulót tartott a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban. Az iráni delegációt Baker Kalibaf parlamenti elnök, az amerikait pedig J. D. Vance alelnök vezette. Ahogyan később Teheránban és Washingtonban közölték, a feleknek számos ellentmondás miatt nem sikerült megállapodásra jutniuk a konfliktus hosszú távú rendezéséről. A lehetséges új tárgyalási forduló részletei továbbra is ismeretlenek, az érvényben lévő tűzszünetet egyelőre meghosszabbították.