Zsákutcában a közel-keleti békefolyamat: Washington és Teherán sem enged

Irán külügyminisztere, Abbasz Aragcsi a hétvégén ismét Pakisztánba utazott, hogy közvetítőkkel tárgyaljon, miután Ománban is egyeztetéseket folytatott. Bár a megbeszéléseket „eredményesnek” nevezte, nyíltan kétségbe vonta az amerikai fél szándékait, hangsúlyozva: egyelőre nem látni, hogy Washington valóban elkötelezett lenne a diplomácia mellett.

Very fruitful visit to Pakistan, whose good offices and brotherly efforts to bring back peace to our region we very much value.



Shared Iran's position concerning workable framework to permanently end the war on Iran. Have yet to see if the U.S. is truly serious about diplomacy. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 25, 2026

A feszültséget tovább növelte, hogy Donald Trump amerikai elnök váratlanul lemondta követei pakisztáni útját, ahol újabb tárgyalási fordulót tartottak volna. Indoklása szerint az iráni ajánlat nem volt elégséges ahhoz, hogy indokolja az utazás költségeit és jelentőségét. A döntés hátterében az is áll, hogy Irán jelezte: nem vesz részt közvetlen egyeztetéseken, amíg az Egyesült Államok blokád alatt tartja az ország tengeri kereskedelmét.

Mély szakadék tátong Washington és Teherán álláspontja között

A felek közötti szakadék több kulcskérdésben is mély. Ilyen a Hormuzi-szoros jövője, Irán nukleáris programja, valamint Teherán közel-keleti fegyveres csoportokhoz fűződő kapcsolatai. Az amerikai követelés – az urándúsítás leállítása és a magas dúsítású készletek átadása – továbbra is elfogadhatatlan Irán számára.

A stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros körüli helyzet különösen aggasztó. A világ energiaellátásának jelentős része halad át ezen az útvonalon, így a térségben kialakult feszültség már most is az olajárak emelkedéséhez vezetett, ami globális gazdasági következményekkel fenyeget.

Iráni ballisztikus rakéták (Fotó: AFP)

Irán nem enged Washington nyomásgyakorlásának

Washington gazdasági nyomásgyakorlással próbálja térdre kényszeríteni Iránt, haditengerészeti blokáddal sújtva az országot. Teherán ugyanakkor nem hátrál: katonai vezetése egyértelművé tette, hogy nem oldják fel a szoros feletti ellenőrzést, sőt új díjakat vetnének ki az áthaladó tankerekre. Elemzők szerint a helyzetet tovább bonyolítja, hogy mindkét fél belpolitikai nyomás alatt áll.

Az amerikai vezetést az emelkedő energiaárak miatt elégedetlen választók szorítják, míg Iránban a hatalmi központok – élükön a Forradalmi Gárdával – egységesen kemény álláspontot képviselnek.

A konfliktus ráadásul túlmutat a két ország viszonyán: Libanonban, Izraelben és a térség más pontjain is folyamatosak az összecsapások.