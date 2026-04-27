IránWashingtonpatthelyzetbékefolyamat

Zsákutcában a közel-keleti békefolyamat: Washington és Teherán sem enged

Egyre távolabb kerül a közel-keleti rendezés lehetősége, az Egyesült Államok és Irán továbbra sem hajlandó engedni álláspontjából. A fokozódó diplomáciai erőfeszítések sem hoztak áttörést, a térségben inkább a patthelyzet kialakulása erősödik.

Magyar Nemzet
Forrás: The Guardian2026. 04. 27. 9:02
Iráni, amerikai és izraeli zászlók Fotó: Jakub Porzycki Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Irán külügyminisztere, Abbasz Aragcsi a hétvégén ismét Pakisztánba utazott, hogy közvetítőkkel tárgyaljon, miután Ománban is egyeztetéseket folytatott. Bár a megbeszéléseket „eredményesnek” nevezte, nyíltan kétségbe vonta az amerikai fél szándékait, hangsúlyozva: egyelőre nem látni, hogy Washington valóban elkötelezett lenne a diplomácia mellett.

A feszültséget tovább növelte, hogy Donald Trump amerikai elnök váratlanul lemondta követei pakisztáni útját, ahol újabb tárgyalási fordulót tartottak volna. Indoklása szerint az iráni ajánlat nem volt elégséges ahhoz, hogy indokolja az utazás költségeit és jelentőségét. A döntés hátterében az is áll, hogy Irán jelezte: nem vesz részt közvetlen egyeztetéseken, amíg az Egyesült Államok blokád alatt tartja az ország tengeri kereskedelmét.

Mély szakadék tátong Washington és Teherán álláspontja között

A felek közötti szakadék több kulcskérdésben is mély. Ilyen a Hormuzi-szoros jövője, Irán nukleáris programja, valamint Teherán közel-keleti fegyveres csoportokhoz fűződő kapcsolatai. Az amerikai követelés – az urándúsítás leállítása és a magas dúsítású készletek átadása – továbbra is elfogadhatatlan Irán számára.

A stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros körüli helyzet különösen aggasztó. A világ energiaellátásának jelentős része halad át ezen az útvonalon, így a térségben kialakult feszültség már most is az olajárak emelkedéséhez vezetett, ami globális gazdasági következményekkel fenyeget.

Iráni ballisztikus rakéták  (Fotó: AFP)

Irán nem enged Washington nyomásgyakorlásának

Washington gazdasági nyomásgyakorlással próbálja térdre kényszeríteni Iránt, haditengerészeti blokáddal sújtva az országot. Teherán ugyanakkor nem hátrál: katonai vezetése egyértelművé tette, hogy nem oldják fel a szoros feletti ellenőrzést, sőt új díjakat vetnének ki az áthaladó tankerekre. Elemzők szerint a helyzetet tovább bonyolítja, hogy mindkét fél belpolitikai nyomás alatt áll. 

Az amerikai vezetést az emelkedő energiaárak miatt elégedetlen választók szorítják, míg Iránban a hatalmi központok – élükön a Forradalmi Gárdával – egységesen kemény álláspontot képviselnek.

A konfliktus ráadásul túlmutat a két ország viszonyán: Libanonban, Izraelben és a térség más pontjain is folyamatosak az összecsapások. 

Borítókép: Iráni, amerikai és izraeli zászlók (Fotó: NurPhoto/AFP/Jakub Porzycki) 

add-square Támadás Irán ellen

Amerika stratégiát váltott, hogy mielőbb újranyissa a Hormuzi-szorost

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu