Utolsó figyelmeztetés a háborús felfordulás

Az amerikai elnök bizonygatja, hogy a benzinár-emelkedés csak átmeneti, de egyáltalán nem mindegy számára, hogyan alakul majd az eredmény, akkor sem, ha 2028-ban ő maga már nem indul az elnöki székért. Trump jelenleg a saját politikai örökségét építi, és az első, 2017 és 2021 közötti mandátumával ellentétben tavaly óta megkímélt környezetben, republikánus többségű kongresszus és konzervatív többségű legfelsőbb bíróság mellett teheti ezt. Ám ha a kongresszus összetétele – mint az az ilyen félidős voksolásokkor nem ritka – az elnök szempontjából kedvezőtlenül alakul, ismét a személye elleni eljárások céltáblájává válhat.

A mi helyzetünk rosszabb Trumpénál. Az ukrajnai mellé másodikként felnőtt közel-keleti háború fokozottan világított rá Európa egyik legnagyobb sebezhetőségére, az energiahiányára és -éhségére. Energiakiadásai az iráni háború óta több mint 25 milliárd euróval emelkedtek. A napokban,

az EU informális csúcstalálkozóján Ursula von der Leyen is elismerte: a közel-keleti konfliktus kézzelfogható gazdasági hatásokkal jár. Jó reggelt kívánunk! Talán előbb Németországnak már Angela Merkel idején – akinek kormányában az Európai Bizottság mostani elnöke miniszter volt – nem kellett volna ideológiai okokból túlerőltetnie a német ipart lelassító zöldfordulatot.

Majd nem kellett volna Brüsszelnek, ugyancsak ideoló­giai okokból, az orosz energiáról való leválást erőltetnie. Most Euró­pában a nyári idegenforgalmi szezont is veszélyezteti a várható kerozinhiány. Fogjuk fel a kettős háború okozta felfordulást utolsó figyelmeztetésnek!