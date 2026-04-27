Vélemény

Utolsó figyelmeztetés a háborús felfordulás

A közel-keleti háború fokozottan világított rá Európa energetikai sebezhetőségére.

Szőcs László
háborúukrajnaEurópabrentenergiaKözel-Kelet 2026. 04. 27. 5:40
Fotó: MTI/AP/Aszgar Besarati
Az amerikai elnök bizonygatja, hogy a benzinár-emelkedés csak átmeneti, de egyáltalán nem mindegy számára, hogyan alakul majd az eredmény, akkor sem, ha 2028-ban ő maga már nem indul az elnöki székért. Trump jelenleg a saját politikai örökségét építi, és az első, 2017 és 2021 közötti mandátumával ellentétben tavaly óta megkímélt környezetben, republikánus többségű kongresszus és konzervatív többségű legfelsőbb bíróság mellett teheti ezt. Ám ha a kongresszus összetétele – mint az az ilyen félidős voksolásokkor nem ritka – az elnök szempontjából kedvezőtlenül alakul, ismét a személye elleni eljárások céltáblájává válhat.

A mi helyzetünk rosszabb Trumpénál. Az ukrajnai mellé másodikként felnőtt közel-keleti háború fokozottan világított rá Európa egyik legnagyobb sebezhetőségére, az energiahiányára és -éhségére. Energiakiadásai az iráni háború óta több mint 25 milliárd euróval emelkedtek. A napokban, 

az EU informális csúcstalálkozóján Ursula von der Leyen is elismerte: a közel-keleti konfliktus kézzelfogható gazdasági hatásokkal jár. Jó reggelt kívánunk! Talán előbb Németországnak már Angela Merkel idején – akinek kormányában az Európai Bizottság mostani elnöke miniszter volt – nem kellett volna ideológiai okokból túlerőltetnie a német ipart lelassító zöldfordulatot.

Majd nem kellett volna Brüsszelnek, ugyancsak ideoló­giai okokból, az orosz energiáról való leválást erőltetnie. Most Euró­pában a nyári idegenforgalmi szezont is veszélyezteti a várható kerozinhiány. Fogjuk fel a kettős háború okozta felfordulást utolsó figyelmeztetésnek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu