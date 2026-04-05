Eszkalálódik a háború, Irán újra civil célpontokat vett célba + videó

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleményében arra figyelmeztetett, hogy fokozni fogják az amerikai gazdasági érdekek elleni akciókat, ha Iránban ismét civil célpontokat érnek csapások. A Kuwait Petroleum Corporation kuvaiti állami olajvállalat arról számolt be, hogy egy iráni dróntámadás tüzeket okozott több üzemegységben, és súlyos anyagi károkat eredményezett.

A vállalat hozzátette: személyi sérülés nem történt, a tűzoltók jelenleg is dolgoznak a lángok megfékezésén, és igyekeznek megakadályozni, hogy a tűz más létesítményekre is átterjedjen.