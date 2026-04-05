Eszkalálódik a háború, Irán újra civil célpontokat vett célba + videó

Az iráni Forradalmi Gárda vasárnap közölte, hogy dróntámadásokat hajtott végre az Egyesült Arab Emírségekben, Kuvaitban és Bahreinben található olaj- és gázipari létesítmények ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 22:04
Iráni ballisztikus rakéták Forrás: AFP
Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleményében arra figyelmeztetett, hogy fokozni fogják az amerikai gazdasági érdekek elleni akciókat, ha Iránban ismét civil célpontokat érnek csapások. A Kuwait Petroleum Corporation kuvaiti állami olajvállalat arról számolt be, hogy egy iráni dróntámadás tüzeket okozott több üzemegységben, és súlyos anyagi károkat eredményezett.

Az iráni Forradalmi Gárda vasárnap dróntámadásokat hajtott végre a térségben
Az iráni Forradalmi Gárda vasárnap dróntámadásokat hajtott végre a térségben
Fotó: AFP

A vállalat hozzátette: személyi sérülés nem történt, a tűzoltók jelenleg is dolgoznak a lángok megfékezésén, és igyekeznek megakadályozni, hogy a tűz más létesítményekre is átterjedjen.

Az amerikai elnök közölte, kimentették Iránból a lezuhant amerikai F–15-ös második pilótáját is. Közben az iráni hadsereg szombat este elutasította Donald Trump 48 órás ultimátumát, aki megállapodást, illetve a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását követelte.

Az elnök a Truth Social-közösségi oldalán jelentette be, hogy a légierő ezredesi rangfokozatban szolgáló tagját Irán hegyvidéki térségében átfogó és összehangolt amerikai kutató- és mentőakciók révén találták meg.

Utasításomra a hadsereg tucatnyi, a világ leghalálosabb fegyvereivel felszerelt légi járművét küldte be, hogy kihozzák

– írta, hozzátéve, hogy a katonatiszt ugyan megsebesült, de fel fog épülni. Donald Trump egyben megerősítette, hogy a pénteken az Irán fölött lezuhant – iráni közlések szerint lelőtt – F–15-ös vadászrepülőgép legénységének másik tagját már aznap sikerült kimenekíteni. Hozzátette, hogy a sikeres első mentőakcióról a még folyamatban lévő második kutatóműveletre tekintettel nem adtak hivatalos tájékoztatást.

Első alkalommal történt meg a katonai emlékezetben, hogy két amerikai pilótát egymástól független műveletekkel sikerült kimenteni mélyen az ellenség területéről

– hangoztatta az elnök.

Borítókép: Iráni ballisztikus rakéták (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu