A Ynet hírportál beszámolója szerint a füst „sűrű és fekete” volt. A repülőtér dolgozóit biztonsági okokból evakuálták a területről, hogy elkerüljék a kapcsolatba kerülést a potenciálisan veszélyes tárggyal – számolt be az Origo.
Füstölgő csomag miatt ürítették ki Izrael fő repülőterét + videó
Vasárnap tűzoltókat riasztottak a Ben Gurion repülőtérre, miután egy feltételezhetően veszélyes anyagot tartalmazó csomag füstölni kezdett.
Sérültekről nem érkezett jelentés. Héber nyelvű sajtóbeszámolók szerint
a csomag külföldről érkezett egy szállítmánnyal, és a Ynet szerint egy izraeli cég rendelte meg. A csomag tartalma egyelőre nem ismert.
A hatóságok azonosították az anyagot, majd megkezdték annak eltávolítását a területről – közölte a tűzoltóság.
A szolgálat által közzétett felvételeken két, védőruhát viselő tűzoltó látható, amint egy lezárt területen, egy hangár közelében vizsgálják a csomagot.
A tűzoltóság később közölte, hogy a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni.
Izraelbe irányuló repülőjáratokat – mind az utas-, mind a teherszállító forgalmat – az Iránnal kitört háború kezdete óta, több mint öt hete jelentősen korlátozzák.
Borítókép: Ben Gurion repülőtér (Fotó: AFP)
