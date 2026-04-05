Füstölgő csomag miatt ürítették ki Izrael fő repülőterét + videó

Vasárnap tűzoltókat riasztottak a Ben Gurion repülőtérre, miután egy feltételezhetően veszélyes anyagot tartalmazó csomag füstölni kezdett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 14:04
Ben Gurion repülőtér (Fotó: AFP)
A Ynet hírportál beszámolója szerint a füst „sűrű és fekete” volt. A repülőtér dolgozóit biztonsági okokból evakuálták a területről, hogy elkerüljék a kapcsolatba kerülést a potenciálisan veszélyes tárggyal – számolt be az Origo.

Sérültekről nem érkezett jelentés. Héber nyelvű sajtóbeszámolók szerint 

a csomag külföldről érkezett egy szállítmánnyal, és a Ynet szerint egy izraeli cég rendelte meg. A csomag tartalma egyelőre nem ismert.

A hatóságok azonosították az anyagot, majd megkezdték annak eltávolítását a területről – közölte a tűzoltóság.

A szolgálat által közzétett felvételeken két, védőruhát viselő tűzoltó látható, amint egy lezárt területen, egy hangár közelében vizsgálják a csomagot.

A tűzoltóság később közölte, hogy a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni.

Izraelbe irányuló repülőjáratokat – mind az utas-, mind a teherszállító forgalmat – az Iránnal kitört háború kezdete óta, több mint öt hete jelentősen korlátozzák.

