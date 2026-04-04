Donald Trump szerint a lezuhant repülő esete nem változtat semmin

Az amerikai elnök szerint a lezuhant gép esete nem befolyásolja a tárgyalásokat Iránnal. Donald Trump egyúttal reményét fejezte ki, hogy a még meg nem talált pilóta nem esett hadifogságba, miután az iráni vezetés vérdíjat tűzött ki a fejére.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 11:28
Fotó: JACK GUEZ Forrás: AFP
Az amerikai elnök szerint az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgéppel történtek nem befolyásolják az Egyesült Államok egyeztetéseit Iránnal. Donald Trump egyúttal reményét fejezte ki, hogy az eltűnt pilóta nem esett iráni fogságba. 

Donald Trump pénteken az NBC News televíziónak adott telefonos interjúban annyit mondott, hogy „háború van”. Az elnök szintén pénteken a The Independent brit napilapnak úgy nyilatkozott: reméli, hogy a lezuhant vadászrepülőgép még meg nem talált pilótája nem kerül iráni fogságba.

További kommentárt nem fűzött az esethez, amelynek részleteit az amerikai kormányzat egyelőre nem közölte. Nem hivatalosan annyi derült ki, hogy egy vadászrepülő két pilótával a fedélzetén zuhant le Irán területén. Egyiküket kimentették, másikuk után intenzív kutatás zajlik Irán nyugati hegyvidéki térségében.

Washingtonban hivatalosan azt az iráni közlést sem erősítették meg, hogy egy második amerikai gép is lezuhant volna pénteken az iráni légvédelem beavatkozása nyomán.

Nem hivatalosan az amerikai kormányzat azt közölte, hogy bár a szóban forgó A–10 Warthogra rálőttek, a katonai repülő nem zuhant le.

Irán déli részén lezuhant egy amerikai F–15E vadászbombázó. A The Washington Post beszámolója szerint ez az első alkalom az egy hónapja tartó konfliktusban, hogy amerikai repülőgép ellenséges területen semmisült meg. A háború kezdete óta ez már a negyedik elvesztett F–15-ös. Március elején három ilyen típusú gépet tévedésből a kuvaiti hadsereg lőtt le, ám ezeknél az incidenseknél a hatfős személyzet sikeresen katapultált, és épségben kimentették őket.

Irán egyébként nem csak beszámolt a gép lelövéséről, de Teherán szinte azonnal vérdíjat tűzött ki a fedélzeten utazó két amerikai pilóta fejére. „Aki élve elfogja az ellenséges pilótát vagy pilótákat, és átadja őket a rendőrségnek, értékes jutalomban részesül” – közölte az Iráni Forradalmi Gárda.

Borítókép: Egy F–15E vadászbombázó (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
