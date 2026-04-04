Donald Trump szerint a lezuhant repülő esete nem változtat semmin

Az amerikai elnök szerint az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgéppel történtek nem befolyásolják az Egyesült Államok egyeztetéseit Iránnal. Donald Trump egyúttal reményét fejezte ki, hogy az eltűnt pilóta nem esett iráni fogságba.

Donald Trump szerint a lezuhant gép nem változtat semmin

Donald Trump pénteken az NBC News televíziónak adott telefonos interjúban annyit mondott, hogy „háború van”. Az elnök szintén pénteken a The Independent brit napilapnak úgy nyilatkozott: reméli, hogy a lezuhant vadászrepülőgép még meg nem talált pilótája nem kerül iráni fogságba.

További kommentárt nem fűzött az esethez, amelynek részleteit az amerikai kormányzat egyelőre nem közölte. Nem hivatalosan annyi derült ki, hogy egy vadászrepülő két pilótával a fedélzetén zuhant le Irán területén. Egyiküket kimentették, másikuk után intenzív kutatás zajlik Irán nyugati hegyvidéki térségében.