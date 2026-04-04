Hadigazdaságra vált Amerika: ötven százalékkal emelik a védelmi kiadásokat, jön az „Aranypajzs”

A Fehér Ház példátlan méretű büdzsét tervez. A rekordméretű, 1500 milliárd dolláros katonai költségvetésből fegyverkezésre, flottabővítésre és egy országos rakétavédelmi rendszer kiépítésére is költenek, minden más területen visszafogják a kiadásokat. Amerika hadigazdaságra vált.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 04. 3:02
A Fehér Ház példátlan méretű büdzsét tervez
Az Egyesült Államok egyre inkább hadigazdasági logika mentén alakítja a költségvetést. A washingtoni Fehér Ház 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést javasol az Egyesült Államoknak 2027-re – derül ki az elnöki hivatal által pénteken kiadott tervezetből, melyet a CBS is szemlézett.

Az Egyesült Államok egyre inkább hadigazdasági logika mentén alakítja a költségvetést

A büdzsé tervezetében szereplő védelmi kiadás csaknem 50 százalékkal haladja meg a 2026-os pénzügyi évre jóváhagyott összeget, és minden korábbinál nagyobb, katonai célokra fordítható költségvetési keretet jelentene. A megnövelt összegből jutna:

  • a hadianyagraktárak feltöltésére, 
  • a haditengerészeti flotta bővítésére, valamint 
  • a tervezett országos rakétavédelmi ernyő, az úgynevezett Aranypajzs kiépítésére.

A csaknem százoldalas dokumentumból kiderül, hogy az amerikai szövetségi költségvetésben nem védelmi célokra szolgáló minden összeg csökkenne. 

A Fehér Ház, azaz az elnöki adminisztráció által összeállított költségvetési elképzelés vitaalap a kongresszusnak, amelynek feladata, hogy elfogadja az ország büdzséjét az elnöki hivatal kérése alapján, rendszerint módosítva azt a politikai alkufolyamatban.

A 2027-es pénzügyi évre tervezett költségvetés a jövő évre 5,2 százalékos nominális GDP-növekedéssel számol 2,3 százalékos éves infláció mellett.

A kormányzati előrejelzés szerint a következő 10 évben fenntartható egy 5 százalék körüli éves gazdasági növekedés, miközben az infláció kevéssel 2 százalék felett alakul majd az Egyesült Államokban.

