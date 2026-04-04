Az Egyesült Államok egyre inkább hadigazdasági logika mentén alakítja a költségvetést. A washingtoni Fehér Ház 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést javasol az Egyesült Államoknak 2027-re – derül ki az elnöki hivatal által pénteken kiadott tervezetből, melyet a CBS is szemlézett.
Hadigazdaságra vált Amerika: ötven százalékkal emelik a védelmi kiadásokat, jön az „Aranypajzs”
A Fehér Ház példátlan méretű büdzsét tervez. A rekordméretű, 1500 milliárd dolláros katonai költségvetésből fegyverkezésre, flottabővítésre és egy országos rakétavédelmi rendszer kiépítésére is költenek, minden más területen visszafogják a kiadásokat. Amerika hadigazdaságra vált.
A büdzsé tervezetében szereplő védelmi kiadás csaknem 50 százalékkal haladja meg a 2026-os pénzügyi évre jóváhagyott összeget, és minden korábbinál nagyobb, katonai célokra fordítható költségvetési keretet jelentene. A megnövelt összegből jutna:
- a hadianyagraktárak feltöltésére,
- a haditengerészeti flotta bővítésére, valamint
- a tervezett országos rakétavédelmi ernyő, az úgynevezett Aranypajzs kiépítésére.
A csaknem százoldalas dokumentumból kiderül, hogy az amerikai szövetségi költségvetésben nem védelmi célokra szolgáló minden összeg csökkenne.
A Fehér Ház, azaz az elnöki adminisztráció által összeállított költségvetési elképzelés vitaalap a kongresszusnak, amelynek feladata, hogy elfogadja az ország büdzséjét az elnöki hivatal kérése alapján, rendszerint módosítva azt a politikai alkufolyamatban.
A 2027-es pénzügyi évre tervezett költségvetés a jövő évre 5,2 százalékos nominális GDP-növekedéssel számol 2,3 százalékos éves infláció mellett.
A kormányzati előrejelzés szerint a következő 10 évben fenntartható egy 5 százalék körüli éves gazdasági növekedés, miközben az infláció kevéssel 2 százalék felett alakul majd az Egyesült Államokban.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
