vb-selejtezőSzarvas Alexandramagyar női labdarúgó-válogatottnői foci

Tizenhét éve nem kapott ilyen pofont Anglia, ez a győztes magyar válogatottat is érinti

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A magyar női labdarúgó-válogatott 2-1-re nyert Azerbajdzsánban, így már biztosan megnyeri világbajnoki selejtezőcsoportját. A B divízióba feljutott magyar válogatott két párharcra került a vb-kijutástól.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 8:07
Feljutott a B divízióba a magyar női labdarúgó-válogatott Forrás: MLSZ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az A liga záróköre előtt eddig csak Németország biztosította be az elsőségét (és ezzel a vb-részvételét), de kedden a papírforma szerint a jelenleg éllovas Spanyolország, Franciaország és Dánia is csatlakozik majd hozzá. Az angoloknak pedig a spanyolok keddi sikere esetén marad a pótselejtező, amelynek a nyitókörében tehát akár a magyar válogatott is szembejöhet.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmszmp

Nyári fejfájások

Pilhál György avatarja

Ma a dolgozó ember maga szervezi a vakációját – legtöbbjük már annak is örül, hogy munkahelye van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.