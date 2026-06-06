Tizenhét éve nem kapott ilyen pofont Anglia, ez a győztes magyar válogatottat is érinti

Az A liga záróköre előtt eddig csak Németország biztosította be az elsőségét (és ezzel a vb-részvételét), de kedden a papírforma szerint a jelenleg éllovas Spanyolország, Franciaország és Dánia is csatlakozik majd hozzá. Az angoloknak pedig a spanyolok keddi sikere esetén marad a pótselejtező, amelynek a nyitókörében tehát akár a magyar válogatott is szembejöhet.