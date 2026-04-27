vádlottszír migránsterrortámadás

Beismerő vallomást tett a terrortámadásra készülő szíriai migráns

Terrortámadás előkészítését ismerte be hétfőn egy 22 éves szíriai migráns, aki a vád szerint az interneten radikalizálódva tervezett merényletet elkövetni a német fővárosban. A férfit még azelőtt fogták el, hogy összeállította volna a robbanószerkezetét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 17:18
Német rendőrnők Fotó: AFP
A férfit alkotmányos rend elleni súlyos erőszakos bűncselekmény előkészítésével, terrorizmus finanszírozásával és terroristapropaganda terjesztésével vádolják.

A vádlott vallomása szerint 2023 végén munkavállalás céljával érkezett Németországba, később azonban a TikTokhoz hasonló online platformokon radikalizálódott. A mártírságot kutatta, és az Iszlám Állam terroristacsoporttal kapcsolatos online kiadványokat böngészett.

Mintha az ördög szállt volna meg. Az ötleteimet az Iszlám Állam ihlette

– mondta a vádlott.

A nyomozás szerint a férfi robbanószerkezetek készítéséről gyűjtött információkat, és online csevegésekben vitatta meg a lehetséges támadást. Az interneten egy kést, valamint több olyan eszközt is vásárolt, amelyek alkalmasak robbanó- és gyújtószerkezetek előállítására. Már majdnem elkészült egy robbanószerkezet összeállításával, és az első kísérleteket is elvégezte. Abban a hitben élt, hogy a merénylettel „megtisztul bűneitől”, és mártírként tisztelik majd.

Borítókép: Német rendőrnők (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu