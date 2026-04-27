Itt a játszadozás vége: Brüsszel komoly szigorítást vezet be

Belgium szigorítja a terrorizmushoz és szélsőségességhez köthető személyekkel szembeni fellépést: a parlament elfogadta az új, határozatlan idejű beutazási tilalmat lehetővé tevő törvényt. Az intézkedés alapján a kockázatosnak minősített személyek nemcsak Belgiumból, hanem az egész schengeni térségből is kizárhatók. A kormány szerint a lépés célja a fenyegetések megelőzése még azok megvalósulása előtt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 13:03
Anneleen Van Bossuyt belga menekültügyi és migrációs miniszter Forrás: AFP
Az új törvény, amelyet április 23-án jelentettek be, lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy határozatlan idejű beutazási tilalmat szabjanak ki a TER adatbázisban szereplő személyekre, amely a radikalizálódás és a terrorfenyegetések nyomon követésének egyik kulcsfontosságú eszköze.

A TER-stratégia — Terrorizmus, Szélsőségesség és Radikalizáció — egy 2021-ben bevezetett belga nemzeti keretrendszer, amely több területet érintő megközelítéssel igyekszik kezelni a fenyegetéseket, ötvözve a megelőzést, a hírszerzést és a végrehajtást. Az adatbázis a magas kockázatú személyekre vonatkozó információkat központosítja. A rendszert a Fenyegetéselemzési Koordinációs Egység (OCAM) kezeli, és különböző szolgálatok — köztük a rendőrség és a hírszerző ügynökségek — használják.

Eddig Belgium csak ideiglenes beutazási tilalmat alkalmazhatott. A reform értelmében azonban a biztonsági kockázatként azonosított személyeket nemcsak Belgiumból, hanem a teljes schengeni térségből is határozatlan időre ki lehet tiltani.

A Bevándorlási Hivatal megtagadhatja a belépést vagy a tartózkodási engedély kiadását azoktól, akik az adatbázisban „ellenőrzött entitásként” szerepelnek, még akkor is, ha jelenleg nem rendelkeznek érvényes tartózkodási státusszal. Ide tartoznak például a külföldi terrorista harcosok vagy azok, akiket szélsőséges propaganda terjesztésével vádolnak.

A beutazási tilalom elrendelését követően az érintett személyt rögzítik mind a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), mind Belgium Általános Nemzeti Adatbázisában (BNG). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Európa határain megtagadhatják tőlük a belépést, és nem kaphatnak vízumot vagy tartózkodási engedélyt.

A reform bevezetésére akkor kerül sor, amikor Belgium általános fenyegetettségi szintje továbbra is „súlyos” besorolású, ami azt jelenti, hogy egy támadás lehetősége fennáll és valószínű. A hatóságok szerint az új szabályok segítenek megakadályozni, hogy potenciálisan veszélyes személyek belépjenek az országba, és csökkentik a biztonsági kockázatokat még azok megvalósulása előtt.

A törvényt a kormányzó többség fogadta el, a Vlaams Belang és az Anders csoport támogatásával. A Szocialista Párt (PS), a Belgiumi Munkáspárt (PTB), az Ecolo-Groen és a DéFI a javaslat ellen szavaztak.

Van Bossuyt a reformot egy szélesebb irányváltás részeként mutatta be, amely a szigorúbb migrációs és biztonságpolitika felé mutat, hangsúlyozva, hogy Belgiumnak rendelkeznie kell a szükséges jogi eszközökkel ahhoz, hogy a terrorizmussal vagy szélsőségességgel kapcsolatba hozható személyeket távol tartsa területétől.

Ezzel párhuzamosan egy másik reform is napirenden van a parlamentben. Az a javaslat lehetővé tenné, hogy a bírák hozzáférjenek az Állambiztonsági Szolgálat minősített hírszerzési adataihoz a migrációval és nemzetbiztonsággal kapcsolatos ügyekben. A beutazási tilalomról szóló szavazással Belgium szigorúbb álláspontra helyezkedik a terrorizmus elleni küzdelemben: nemcsak az országon belüli fenyegetések megfigyelésére összpontosít, hanem azok határokon való átlépésének megelőzésére is.

Borítókép: Anneleen Van Bossuyt belga menekültügyi és migrációs miniszter (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
