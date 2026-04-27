Itt a játszadozás vége: Brüsszel komoly szigorítást vezet be

Az új törvény, amelyet április 23-án jelentettek be, lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy határozatlan idejű beutazási tilalmat szabjanak ki a TER adatbázisban szereplő személyekre, amely a radikalizálódás és a terrorfenyegetések nyomon követésének egyik kulcsfontosságú eszköze.

A TER-stratégia — Terrorizmus, Szélsőségesség és Radikalizáció — egy 2021-ben bevezetett belga nemzeti keretrendszer, amely több területet érintő megközelítéssel igyekszik kezelni a fenyegetéseket, ötvözve a megelőzést, a hírszerzést és a végrehajtást. Az adatbázis a magas kockázatú személyekre vonatkozó információkat központosítja. A rendszert a Fenyegetéselemzési Koordinációs Egység (OCAM) kezeli, és különböző szolgálatok — köztük a rendőrség és a hírszerző ügynökségek — használják.

Eddig Belgium csak ideiglenes beutazási tilalmat alkalmazhatott. A reform értelmében azonban a biztonsági kockázatként azonosított személyeket nemcsak Belgiumból, hanem a teljes schengeni térségből is határozatlan időre ki lehet tiltani.

A Bevándorlási Hivatal megtagadhatja a belépést vagy a tartózkodási engedély kiadását azoktól, akik az adatbázisban „ellenőrzött entitásként” szerepelnek, még akkor is, ha jelenleg nem rendelkeznek érvényes tartózkodási státusszal. Ide tartoznak például a külföldi terrorista harcosok vagy azok, akiket szélsőséges propaganda terjesztésével vádolnak.

A beutazási tilalom elrendelését követően az érintett személyt rögzítik mind a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), mind Belgium Általános Nemzeti Adatbázisában (BNG). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Európa határain megtagadhatják tőlük a belépést, és nem kaphatnak vízumot vagy tartózkodási engedélyt.

A reform bevezetésére akkor kerül sor, amikor Belgium általános fenyegetettségi szintje továbbra is „súlyos” besorolású, ami azt jelenti, hogy egy támadás lehetősége fennáll és valószínű. A hatóságok szerint az új szabályok segítenek megakadályozni, hogy potenciálisan veszélyes személyek belépjenek az országba, és csökkentik a biztonsági kockázatokat még azok megvalósulása előtt.