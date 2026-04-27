Trump rejtélyes telefonbeszélgetése Putyinnal és Zelenszkijjel: megszólalt Moszkva

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerint előrelépés történhet az orosz–ukrán háború rendezésében, miután – saját elmondása alapján – rendszeres és „jó” hangulatú egyeztetéseket folytat mind az orosz, mind az ukrán vezetéssel.

Magyar Nemzet
Forrás: Reuters2026. 04. 27. 11:29
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között hihetetlen ellenszenv feszül Trump szerint Fotó: Mandel Ngan Forrás: AFP
A nyilatkozat egyik legélesebb része az volt, amikor Trump a két vezető közötti viszonyt értékelte. Mint mondta, a közöttük lévő „gyűlölet” irracionális mértéket öltött, ami jelentősen megnehezíti a béketárgyalásokat. Ugyanakkor úgy véli, a konfliktus ennek ellenére rendezhető.

Az amerikai elnök korábban többször ígéretet tett arra, hogy lezárja a 2022 februárjában kirobbant háborút, amely Oroszország teljes körű ukrajnai inváziójával kezdődött. Második elnöki ciklusának több mint egy évvel a kezdete után azonban a harcok továbbra sem csillapodtak.

Moszkva is reagált Trump kijelentéseire

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov hangsúlyozta: az orosz fél minden esetben tájékoztatást ad az ilyen jellegű vezetői egyeztetésekről. Mint mondta, amennyiben valóban sor kerül telefonbeszélgetésekre az amerikai és az orosz elnök között, arról a nyilvánosságot is informálják, írta a Lenta.ru.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

Trump mindenesetre továbbra is optimista, és többször is kifejezte: hisz abban, hogy képes lehet tető alá hozni egy megállapodást. A kérdés azonban továbbra is nyitott: a jelenlegi, mély bizalmi válsággal terhelt helyzetben mennyire reális a gyors békekötés lehetősége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
