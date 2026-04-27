Több tízezer tengerész ragadt a Hormuzi-szoros fogságában

Több tízezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben, miután a háborús helyzet miatt hajók százai nem tudnak áthaladni a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson. A térségben egyre súlyosabb a helyzet, több tucat hajót értek támadások. Az ENSZ és a nemzetközi szervezetek már egy nagyszabású evakuációs terven dolgoznak, hogy kimenekítsék a veszélyben lévő tengerészeket.

2026. 04. 27. 10:48
Tankerhajó Forrás: AFP
A Hormuzi-szoroson halad át békeidőben a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-szállításának körülbelül egy ötöde. A Lloyd’s List Intelligence tengeri adatszolgáltató cég szerint az április 13. és 19. közötti héten körülbelül 80 hajó kelt át a szoroson, míg a háború előtt naponta mintegy 130 vagy annál is több hajó haladhatott át rajta.

A háború kezdete óta a térségben több tucat hajót támadtak meg, és az ENSZ adatai szerint legalább 10 tengerész vesztette életét. A legtöbb hajó továbbra sem tud áthaladni, annak ellenére, hogy Irán kijelentette: „a szoros nyitva áll az általa nem ellenségesnek ítélt hajók előtt”, amelyektől díjat is szed az áthaladás fejében.

Több ezer indiai tengerész is van azokon a hajókon, amelyek a háborús övezet környékén rekedtek, és például Bandar Abbasz és Horramsahr iráni kikötő közelében horgonyoznak.

Vannak olyan hajók, amelyek legénysége már nyolc hete vesztegel a térségben. Előfordult, hogy a hajóktól mindössze néhány száz méterre történtek robbanások – mondta el Manodzs Kumar Jadav, az indiai tengerész-szakszervezet (FSUI) főtitkára. 

Hozzátette, hogy sok tengerész számolt be élelmiszer- és ivóvízhiányról, és vannak hajók, amelyeken már kénytelenek voltak korlátozni az ellátmányt.

A szakadozó internetkapcsolat miatt pedig a tengerészek csak szórványosan tudják tartani a kapcsolatot a családjaikkal.

India hajózási minisztériuma a múlt héten közölte, hogy az iráni konfliktus kezdete óta legalább 2680 tengerészt evakuáltak.

Németország legnagyobb hajózási társasága, a Hapag-Lloyd hat hajóján körülbelül 150 tengerész rekedt a szoros közelében. Nils Haupt, a társaság szóvivője április elején az AP amerikai hírügynökségnek arról számolt be, hogy a legénységek tagjai közül egyelőre néhányat tudtak leváltani.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), az ENSZ hajózási ügynöksége a múlt héten jelentette be, hogy evakuációs terven dolgozik a Perzsa-öbölben rekedt több száz hajó és mintegy 20 ezer tengerész kimenekítésére. A tervek szerint humanitárius folyosót akarnak létrehozni, amelyen keresztül a hajókon szolgáló tengerészek távozhatnak.

