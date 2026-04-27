Hátborzongató: hajszálon múlt, hogy ne történjen tragédia a repülőtéren

A térfigyelő kamerák felvételei alapján egy egyenruhás nő csupán pár méterre állt a helyszíntől, de nem avatkozott közbe, csupán rádión kért erősítést. Végül egy magánbiztonsági cég munkatársainak sikerült ártalmatlanítaniuk a támadót
– közvetlenül azelőtt, hogy meghúzhatta volna a ravaszt.
A túlszabályozás lehet a rendőri hezitáció egyik oka
A rendőrségen belül egy korábbi esetet említenek a habozás lehetséges okaként: egy afgán menekült jegy nélkül jutott át az ellenőrzésen, és többszöri kísérlet ellenére sem sikerült őrizetbe venni.
A dulakodás során egy rendőr megütötte, amit a jelentés „enyhe, arányos erő alkalmazásának” minősített a letartóztatás érdekében.
Az afgán férfi később így magyarázta tettét: „Nincs pénzem és nincs családom. Haza akartam repülni.”
