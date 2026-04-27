repülőtérBécsincidens

Hátborzongató: hajszálon múlt, hogy ne történjen tragédia a repülőtéren

Egy súlyos, életveszélyes incidens rázta meg a bécsi repülőteret, ahol egy férfi megpróbálta kicsavarni egy rendőr kezéből a töltött gépkarabélyt, miközben a közelben álló egyenruhás nem avatkozott közbe. Az eset hátterében egy korábbi, vitatott fegyelmi ügy állhat, amely miatt a rendőrök egy része szerint a túlzott szabályozás már a hatékony fellépést is veszélyezteti.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 8:07
Rendőrök a bécsi repülőtéren Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A térfigyelő kamerák felvételei alapján egy egyenruhás nő csupán pár méterre állt a helyszíntől, de nem avatkozott közbe, csupán rádión kért erősítést. Végül egy magánbiztonsági cég munkatársainak sikerült ártalmatlanítaniuk a támadót

– közvetlenül azelőtt, hogy meghúzhatta volna a ravaszt. 

A túlszabályozás lehet a rendőri hezitáció egyik oka

A rendőrségen belül egy korábbi esetet említenek a habozás lehetséges okaként: egy afgán menekült jegy nélkül jutott át az ellenőrzésen, és többszöri kísérlet ellenére sem sikerült őrizetbe venni. 

A dulakodás során egy rendőr megütötte, amit a jelentés „enyhe, arányos erő alkalmazásának” minősített a letartóztatás érdekében.

Az afgán férfi később így magyarázta tettét: „Nincs pénzem és nincs családom. Haza akartam repülni.” 

Annak ellenére, hogy jogszerűen járt el, a rendőrt fegyelmi büntetésben részesítették – 5500 eurós bírságot kapott „bántalmazás” miatt.

Ez az abszurd eset számos egyenruhásra hatással van. Egy rendőr így figyelmeztetett: „A következő veszélyes incidens, amely az utasok biztonságát is fenyegeti, elkerülhetetlenül be fog következni. És akkor mi lesz?”

Borítókép: Rendőrök a bécsi repülőtéren (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
