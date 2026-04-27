Lángok és robbanások: így telt az éjjel az ukrán városban

A detonációkat helyi idő szerint nagyjából hajnali fél kettőkor észlelték a városban, miközben az ukrán légierő figyelmeztetést adott ki a közeledő orosz drónrajok miatt.
Az odesszai régió vezetője, Oleh Kiper közlése szerint a támadás során lakóházak és egy szálloda is találatot kapott a Primorszkij városrészben, ahol a becsapódások után tűz ütött ki.
A hatóságok beszámolói szerint a Hadzsibej és a Kijevszkij kerületekben további lakóépületek rongálódtak meg.
A sérültek száma 11 fő, köztük két gyermek – közölte Szerhij Liszak, a katonai közigazgatás helyi vezetője. Jelentések szóltak kigyulladt járművekről és raktárakat ért csapásokról is. Az okozott károk mértéke egyelőre nem teljesen ismert.
A dél-ukrajnai, Fekete-tenger mentén fekvő Odessza rendszeresen válik orosz támadások célpontjává. Április 24-én egy hasonló dróncsapás több lakóépületet ért a városban, amelynek következtében egy házaspár meghalt, további 15 ember pedig megsérült.
Egy nappal később, április 25-én Moszkva nagyszabású légi hadműveletet hajtott végre Ukrajna ellen, amely legalább 10 ember halálát okozta, és minimum 67 sérültet hagyott maga után országszerte. Az ukrán légvédelem jelentések szerint 580 drónt és 30 rakétát semmisített meg a támadás során.
Borítókép: Romok Odesszában (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!