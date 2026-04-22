Emmanuel Macron szerdán az X közösségi oldalon jelentette be, hogy elhunyt Anicet Girardin törzsőrmester, a suippes-i 132. kutyás gyalogezred katonája. A férfi korábban Libanonban sebesült meg súlyosan egy, a Hezbollah fegyveresei által végrehajtott támadásban.
Elesett egy francia katona Libanonban
Emmanuel Macron a közösségi oldalán jelentette be, hogy belehalt sérüléseibe Anicet Girardin törzsőrmester, akit a Hezbollah fegyveresei sebesítettek meg Libanonban. A francia elnök hangsúlyozta: a katona Franciaországért áldozta életét, a nemzet pedig mély megrendüléssel hajt fejet az áldozat előtt.
Girardint kedden szállították haza Franciaországba, ám sérülései olyan súlyosnak bizonyultak, hogy másnap reggel életét vesztette.
A tragikus esemény egy olyan rajtaütéshez köthető, amelyben egy másik francia katona, Florian Montorio törzszászlós is halálos sebesülést szenvedett. A francia nemzet csütörtökön hivatalos tiszteletadással emlékezik meg róla.
További Külföld híreink
Macron bejegyzésében hangsúlyozta: Franciaország mély megrendüléssel tiszteleg Girardin emléke és áldozata előtt, egyúttal őszinte részvétét fejezi ki a katona családjának és hozzátartozóinak, valamint a támadás további sérültjei családjainak is.
Az elnök külön kiemelte a francia fegyveres erők szerepét az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában, az FINUL keretében. Mint írta, a katonák bátorsággal és elszántsággal szolgálják Franciaországot és a békét Libanonban.
További Külföld híreink
Borítókép: Anicet Girardin törzsőrmester, a suippes-i 132. kutyás gyalogezred katonája (Forrás: X)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!