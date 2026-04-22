Elesett egy francia katona Libanonban

Emmanuel Macron a közösségi oldalán jelentette be, hogy belehalt sérüléseibe Anicet Girardin törzsőrmester, akit a Hezbollah fegyveresei sebesítettek meg Libanonban. A francia elnök hangsúlyozta: a katona Franciaországért áldozta életét, a nemzet pedig mély megrendüléssel hajt fejet az áldozat előtt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 17:06
Anicet Girardin törzsőrmester, a suippes-i 132. kutyás gyalogezred katonája (Fotó: X)
Emmanuel Macron szerdán az X közösségi oldalon jelentette be, hogy elhunyt Anicet Girardin törzsőrmester, a suippes-i 132. kutyás gyalogezred katonája. A férfi korábban Libanonban sebesült meg súlyosan egy, a Hezbollah fegyveresei által végrehajtott támadásban.

Macron hangsúlyozta: Franciaország mély megrendüléssel tiszteleg a katona emléke és áldozata előtt (Fotó: AFP)

Girardint kedden szállították haza Franciaországba, ám sérülései olyan súlyosnak bizonyultak, hogy másnap reggel életét vesztette. 

Franciaországért halt meg

 – fogalmazott az államfő.

A tragikus esemény egy olyan rajtaütéshez köthető, amelyben egy másik francia katona, Florian Montorio törzszászlós is halálos sebesülést szenvedett. A francia nemzet csütörtökön hivatalos tiszteletadással emlékezik meg róla.

Macron bejegyzésében hangsúlyozta: Franciaország mély megrendüléssel tiszteleg Girardin emléke és áldozata előtt, egyúttal őszinte részvétét fejezi ki a katona családjának és hozzátartozóinak, valamint a támadás további sérültjei családjainak is.

Az elnök külön kiemelte a francia fegyveres erők szerepét az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában, az FINUL keretében. Mint írta, a katonák bátorsággal és elszántsággal szolgálják Franciaországot és a békét Libanonban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

