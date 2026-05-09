Abbász Aragcsi súlyos váddal illette az Egyesült Államokat

Az Egyesült Államok és Irán között ismét nőtt a feszültség a Hormuzi-szoros térségében, miután Washington újabb csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. A történtekért a felek egymást okolják. Abbász Aragcsi azzal vádolja az amerikai vezetést, hogy rendre katonai eszkalációval válaszol a diplomáciai lehetőségekre. Donald Trump szerint a tűzszünet továbbra is érvényben van.

2026. 05. 09. 18:31
Donald Trump az Egyesült Államok elnöke Forrás: AFP
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok rendre felelőtlen katonai kalandba kezd akkor, amikor még adott lenne a diplomáciai rendezés lehetősége.

Abbász Aragcsi az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: az irániak „soha nem hajolnak meg a nyomás előtt”. Az iráni külügyminiszter mindezt egy nappal azt követően közölte, hogy a Hormuzi-szoros térségében végrehajtott támadások miatt Washington és Teherán kölcsönösen egymást hibáztatta, miközben az Egyesült Államok újabb műveleteket hajtott végre iráni hajók ellen.

A harcok ellenére Donald Trump arról beszélt, hogy a tűzszünet továbbra is fennáll.

A fegyvernyugvás célja, hogy megteremtse a februárban az Egyesült Államok és Izrael által indított háborút lezáró egyeztetések lehetőségét.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy várakozásai szerint Irán pénteken reagál majd az amerikai javaslatokra. Rubio olaszországi útján úgy fogalmazott: 

Remélem, hogy komoly ajánlatról van szó, tényleg remélem.

Pénteken az Egyesült Államok közölte, hogy kész újabb izraeli–libanoni egyeztetéseket szervezni a következő héten annak érdekében, hogy véget vessenek a Libanonban zajló harcoknak az izraeli hadsereg és az Irán támogatását élvező Hezbollah között. Az amerikai külügyminisztérium egyik illetékese szerint a május 14–15-re tervezett „intenzív” tárgyalások célja Izrael hosszú távú biztonságának garantálása, valamint Libanon szuverenitásának és újjáépítésének elősegítése.

Washington és Jeruzsálem álláspontja szerint bármilyen megállapodás alapfeltétele a Hezbollah teljes lefegyverzése.

A síita szervezet ugyanakkor elutasítja azokat a tárgyalásokat, amelyek az előző hónapban indultak el Washingtonban az izraeli és a libanoni nagykövetek részvételével.

Ezzel párhuzamosan J. D. Vance amerikai alelnök pénteken Washingtonban tárgyalt Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sejk katari miniszterelnökkel. A megbeszélés középpontjában Pakisztán közvetítői szerepe állt az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetésekben.

Katar miniszterelnöke az ország külügyminisztériumának X-en közzétett közleménye szerint arra kérte az érintett feleket, hogy vegyenek részt a tárgyalásokban a válság kiváltó okainak rendezése és a tartós béke megteremtése érdekében.

A csütörtöki hormuzi incidensek után az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, miközben Washington és Teherán kölcsönösen egymást tette felelőssé a történtekért.

A Centcom szerint Irán rakétákkal, drónokkal és kisebb hajókkal hajtott végre „kiprovokálatlan támadást” három amerikai hadihajó ellen. Az iráni katonai vezetés ugyanakkor azt állította, hogy az Egyesült Államok egy iráni olajszállító tankert, valamint egy másik, a Hormuzi-szoros irányába tartó hajót támadott meg, emellett több tengerparti térség ellen is légicsapásokat hajtott végre.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-oldalán arról írt az éjszaka folyamán, hogy az amerikai erők több kisebb hajót, rakétát és drónt megsemmisítettek, és közlése szerint jelentős károkat okoztak „az iráni támadóknak”.

Trump bejegyzésében úgy fogalmazott: „Ahogyan ma ismét kiiktattuk őket, a jövőben még keményebben és még erőszakosabban fogunk fellépni ellenük, ha nem írják alá GYORSAN a megállapodásukat!”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Robert C. Castel: Az iráni blokád valódi célpontjai

Az olajválságnál súlyosabb az ipari és mezőgazdasági alapanyag-ellátás krízise.

