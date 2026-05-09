Abbász Aragcsi súlyos váddal illette az Egyesült Államokat

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok rendre felelőtlen katonai kalandba kezd akkor, amikor még adott lenne a diplomáciai rendezés lehetősége.

Abbász Aragcsi az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: az irániak „soha nem hajolnak meg a nyomás előtt”. Az iráni külügyminiszter mindezt egy nappal azt követően közölte, hogy a Hormuzi-szoros térségében végrehajtott támadások miatt Washington és Teherán kölcsönösen egymást hibáztatta, miközben az Egyesült Államok újabb műveleteket hajtott végre iráni hajók ellen.

Every time a diplomatic solution is on the table, the U.S. opts for a reckless military adventure. Is it a crude pressure tactic? Or the result of a spoiler once again duping POTUS into another quagmire?



Whatever the causes, outcome is the same: Iranians never bow to pressure. pic.twitter.com/ev7dMIebNB — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 8, 2026

A harcok ellenére Donald Trump arról beszélt, hogy a tűzszünet továbbra is fennáll.

A fegyvernyugvás célja, hogy megteremtse a februárban az Egyesült Államok és Izrael által indított háborút lezáró egyeztetések lehetőségét.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy várakozásai szerint Irán pénteken reagál majd az amerikai javaslatokra. Rubio olaszországi útján úgy fogalmazott:

Remélem, hogy komoly ajánlatról van szó, tényleg remélem.

Pénteken az Egyesült Államok közölte, hogy kész újabb izraeli–libanoni egyeztetéseket szervezni a következő héten annak érdekében, hogy véget vessenek a Libanonban zajló harcoknak az izraeli hadsereg és az Irán támogatását élvező Hezbollah között. Az amerikai külügyminisztérium egyik illetékese szerint a május 14–15-re tervezett „intenzív” tárgyalások célja Izrael hosszú távú biztonságának garantálása, valamint Libanon szuverenitásának és újjáépítésének elősegítése.

Washington és Jeruzsálem álláspontja szerint bármilyen megállapodás alapfeltétele a Hezbollah teljes lefegyverzése.

A síita szervezet ugyanakkor elutasítja azokat a tárgyalásokat, amelyek az előző hónapban indultak el Washingtonban az izraeli és a libanoni nagykövetek részvételével.