Az Egyesült Államok ismét vendégül látja Izrael és Libanon képviselőit

Az izraeli fél tájékoztatása szerint a diplomaták mellett most először katonai delegáltak is bekapcsolódnak a tárgyalásokba. A megbeszélések során olyan konkrét lépések is napirendre kerülnek, amelyek elősegíthetik a Hezbollah fegyvereinek felszámolását.

Bár Washington magasabb szintű politikai egyeztetéseket sürgetett, Bejrút elutasította azt az amerikai kezdeményezést, hogy Joseph Aoun libanoni elnök személyesen találkozzon Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel.

Aoun hétfőn arról beszélt, hogy egy ilyen találkozónak csak akkor lenne értelme, ha előbb megszületik egy biztonsági megállapodás, illetve Izrael megünteti a Libanon elleni támadásokat.

A most bejelentett találkozót megelőző két tárgyalás során az érintett felek a lehetséges béke alapfeltételeit vitatták meg. A tervek szerint Izrael kivonulna Libanon területéről, míg egy megerősített libanoni állam lefegyverezné a Hezbollahot, emellett Jeruzsálem és Bejrút rendezné diplomáciai kapcsolatait.

Az első, április 14-én tartott tárgyalás után két nappal Washington tűzszünetet jelentett be. Az április 23-i második fordulón – amelyen Donald Trump amerikai elnök is jelen volt – az Egyesült Államok közölte, hogy három héttel meghosszabbítják a fegyvernyugvást.

A tűzszünet ellenére Dél-Libanonban továbbra is rendszeresek az izraeli támadások, amelyek az izraeli álláspont szerint Hezbollah-harcosokat és a szervezet infrastruktúráját veszik célba. A Teherán által támogatott Hezbollah eközben az izraeli hadsereget támadja abban a mintegy tíz kilométer széles határ menti ütközőövezetben, ahol izraeli csapatok állomásoznak. Izrael ezt az északi települések biztonságával indokolja. A szervezet emellett rakéta- és dróncsapásokat is rendszeresen indít Észak-Izrael ellen.