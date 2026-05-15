sörös sándorvígszínházszínész

Elhunyt Sörös Sándor színművész

74 éves volt.

2026. 05. 15. 22:21
Fotó: Ilovszky Béla
Pályáját végigkísérte a bizonyítás vágya és a játék öröme. Egy interjúban első nagy szerepéről azt mondta: „Ez a szerep focinyelven szólva: tiszta tizenegyes. Csak most be kell rúgni”. Ez a munkába vetett hit, ez a gyermeki izgalom és fegyelem végigkísérte egész pályáját.

,,Legyen olyan, hogy ünnep, legyen olyan, hogy együtt, legyen olyan, hogy szeretet, legyen olyan, hogy közösen” — énekelte az Ahogy tesszük zárójelenetében az előadás egyik legemlékezetesebb pillanataként. 

Sörös Sándor színházi munkája mellett sokat foglalkoztatott szinkronszínész is volt. az ő hangján szólalt meg magyarul Tom Selleck a Magnum című sorozatban, de rendszeresen ő szinkronizálta Mel Gibson, Bruce Willis vagy éppen Jeff Bridges filmjeit is.

Borítókép: Sörös Sándor vígszínházi portréja 1987-ből. Fotó: Ilovszki Béla (Forrás: Vígszínház Facebook-oldala)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

