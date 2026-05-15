kovácsréti márknyíregyházanb iebedli zoltánKádár TamásMTK Budapest

Ebedli Zoltán unokája az év góljával köszönt el az idénytől

Négy csapat már befejezte az idei NB I-es szezonját, és a pénteki nap meglepetése az volt, hogy vélhetően az év gólját lőtte Kovácsréti Márk. A Nyíregyháza középpályása ismét bizonyította, a vér nem válik vízzé, hiszen a lövőtechnikája, bombagólja nagyapját, Ebedli Zoltánt idézte. Bódog Tamás csapata ennek ellenére nem tudta legyőzni a másodosztályba már hetek óta kiesett Kazincbarcikát (2-2), míg a másik mérkőzésen a Puskás Akadémia hazai pályán egy igencsak vitatott, utolsó pillanatban megítélt büntetővel 2-2-re végzett az MTK ellen.

Molnár László
2026. 05. 15. 21:54
Kovácsréti Márk fantasztikus találattal búcsúzott el a 2025/26-os szezontól
Kovácsréti Márk fantasztikus találattal búcsúzott el a 2025/26-os idénytől Fotó: Czinege Melinda/Hadú-Bihari Napló
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ebedli unokája a Fradi-legendához méltó találattal köszönt el az idénytől

A fordulás után sem változott a meccs képe, a Nyíregyháza nagy fölényben játszott, igaz, a korábbiaknál némileg visszafogottabb tempóban szervezte a játékot, így ritkán jutott el helyzetig. A szabolcsiak lendülete ugyan visszaesett, a vendégek azonban ezt sokáig nem tudták kihasználni, lövésig sem igazán jutottak, ezért meglepetést jelentett, amikor a játékrész közepén a Kazincbarcika egy kontra végén egyenlíteni tudott. 

Sokáig ugyanakkor nem örülhetett Kuttor Attila csapata, mivel a csereként beállt Kovácsréti Márk szűk tíz perccel később 30 méterről a jobb felső sarokba bombázva újra a házigazdát juttatta vezetéshez. A középpályás igazolta, hogy a vér nem vált vízzé, hiszen ő nem más, mint a Fradi-legenda, Ebedli Zoltán unokája. A legtöbb szurkoló szerint az év gólját lőtte, sőt, voltak olyanok, akik a Puskás-díjra is jelölnék Kovácsréti találatát.

A hajrában megélénkült a meccs, a Kazincbarcika mindent megtett az egyenlítésért, amit a 86. percben ki is harcolt, majd a Nyíregyháza helyezte nyomás alá a vendégkaput a győzelemért, ám helyzeteit kihagyta, így pontosztozkodással zárták a felek a 2025/26-os idényt.

Németh Krisztián után újabb legendájától búcsúzott az MTK

Úgy tűnik, ez a bajnoki kiírás a nagy elköszönők éve az MTK-nál. Előbb a kék-fehérek 37 éves csatára, Németh Krisztián jelentette be, hogy befejezi az aktív pályafutását – ő lett július elsejétől a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nemzetközi játékosmegfigyelője lesz –, majd a Puskás Akadémia elleni idényzárón az MTK védője, Kádár Tamás is az utolsó mérkőzésén lépett pályára profi labdarúgóként. Az 57-szeres magyar válogatott játékost Selei András és Polyák Balázs klubmenedzser külön is köszöntötte egy erre az alkalomra készített egyedi ajándékkal a mérkőzést megelőző percekben.

Maga a találkozó sok izgalmat nem hozott, a Puskás egyetlen célja az volt a találkozón, hogy valahogy gólt rúgasson Lukács Dániellel, hogy előnyt szerezzen az újpesti Matkóval vívott csatában a gólkirályi címért, míg az MTK a szép zárásban reménykedett. Az első félidőben szinte helyzete sem volt a csapatoknak, míg a másodikban egy, a VAR segítségével megadott büntetőből képtelen volt betalálni a fővárosi csapat, ám Szappanos bravúrját követően a hibázó Molnár Ármin bevágta a kipattanót. 

Mindenesetre Lukács egy gólpasszt összeszedett, remek elfutás után kihagyhatatlan helyzetbe hozta a nemrég beállt Fameyeh-t, aki egy méterről elhibázni sem tudta a válogatott támadó beadását. A hazaiak azonban nem sokáig örülhettek, ugyanis két perc múlva már újra hátrányba kerültek, miután egy remek kontra végén Kerezsi talált be. Már-már úgy tűnt, hogy 2022 februárja után újra képes lesz három pontot szerezni az MTK a felcsútiak ellen, ám a 94. percben egy igencsak vitatott büntetőből Lukács betalált végül, így ez a találkozó is 2-2-re végződött.

Labdarúgó NB I, 33. forduló

péntek:

  • Nyíregyháza–Kazincbarcika 2-2 (1-0) Nyíregyháza, 6844 néző, jv.: Antal. Gólszerzők: Kvasina (6.), Kovácsréti (75.), illetve Ferenczi (66.), Trencsényi (86.)
  • Puskás Akadémia–MTK 2-2 (0-0), Felcsút, 1117 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Fameyeh (80.), Lukács (95., büntetőből) illetve Molnár Ármin (59.), Kerezsi (82.)

szombat:

  • Kisvárda–ETO FC 17.15
  • Ferencváros–Zalaegerszeg 17.15
  • Debrecen–Újpest 17.15
  • DVTK–Paks 17.15

A tabellát itt láthatják.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhumanizmus

A humanizmus tragédiája

Bayer Zsolt avatarja

A berlini ifjú szociáldemokraták nekirontottak a polgári házasság intézményének és Magyarországnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.