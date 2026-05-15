Ebedli Zoltán unokája az év góljával köszönt el az idénytől

Ebedli unokája a Fradi-legendához méltó találattal köszönt el az idénytől

A fordulás után sem változott a meccs képe, a Nyíregyháza nagy fölényben játszott, igaz, a korábbiaknál némileg visszafogottabb tempóban szervezte a játékot, így ritkán jutott el helyzetig. A szabolcsiak lendülete ugyan visszaesett, a vendégek azonban ezt sokáig nem tudták kihasználni, lövésig sem igazán jutottak, ezért meglepetést jelentett, amikor a játékrész közepén a Kazincbarcika egy kontra végén egyenlíteni tudott.

Sokáig ugyanakkor nem örülhetett Kuttor Attila csapata, mivel a csereként beállt Kovácsréti Márk szűk tíz perccel később 30 méterről a jobb felső sarokba bombázva újra a házigazdát juttatta vezetéshez. A középpályás igazolta, hogy a vér nem vált vízzé, hiszen ő nem más, mint a Fradi-legenda, Ebedli Zoltán unokája. A legtöbb szurkoló szerint az év gólját lőtte, sőt, voltak olyanok, akik a Puskás-díjra is jelölnék Kovácsréti találatát.

A hajrában megélénkült a meccs, a Kazincbarcika mindent megtett az egyenlítésért, amit a 86. percben ki is harcolt, majd a Nyíregyháza helyezte nyomás alá a vendégkaput a győzelemért, ám helyzeteit kihagyta, így pontosztozkodással zárták a felek a 2025/26-os idényt.

Németh Krisztián után újabb legendájától búcsúzott az MTK

Úgy tűnik, ez a bajnoki kiírás a nagy elköszönők éve az MTK-nál. Előbb a kék-fehérek 37 éves csatára, Németh Krisztián jelentette be, hogy befejezi az aktív pályafutását – ő lett július elsejétől a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nemzetközi játékosmegfigyelője lesz –, majd a Puskás Akadémia elleni idényzárón az MTK védője, Kádár Tamás is az utolsó mérkőzésén lépett pályára profi labdarúgóként. Az 57-szeres magyar válogatott játékost Selei András és Polyák Balázs klubmenedzser külön is köszöntötte egy erre az alkalomra készített egyedi ajándékkal a mérkőzést megelőző percekben.