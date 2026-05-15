Fordulat a francia elnökválasztás előtt: vizsgálat indult Marine Le Pen utódja ellen

Jordan Bardella bejelentette: rágalmazás miatt ő maga is jogi lépéseket tesz a feljelentést benyújtó szervezet ellen, mert állítása szerint semmilyen szabálytalanság nem történt.

A francia hatóságok 2026 januárjában indítottak hivatalos vizsgálatot az ügyben, amelyet május elején vett át az Európai Ügyészség. Az időzítés azért is keltett feltűnést, mert szinte egybeesett Marine Le Pen fellebbviteli perének kezdetével az európai parlamenti asszisztensek ügyében.

A Nemzeti Tömörülés szerint politikai támadás zajlik a párt ellen. Marine Le Pen egy rádióinterjúban arról beszélt, hogy a korrupcióellenes szervezet „túlkapásokat” követ el, ugyanakkor jelezte: az RN együttműködik az Európai Ügyészséggel.