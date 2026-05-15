Nemzeti TömörülésFranciaországJordan Bardellaeljárás

Fordulat a francia elnökválasztás előtt: vizsgálat indult Marine Le Pen utódja ellen

Botrány árnyékolhatja be Jordan Bardella elnöki esélyeit: az Európai Ügyészség vizsgálatot indított ellene uniós pénzekkel való visszaélés gyanúja miatt. A Nemzeti Tömörülés szerint politikai támadás zajlik a közelgő francia elnökválasztás előtt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 22:00
Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés (RN) elnökéről készült kép (Fotó: AFP)
A botrány 2025 decemberében robbant ki, amikor az AC Corruption nevű francia korrupcióellenes szervezet feljelentést tett Bardella ellen. A feljelentés alapját a Le Canard Enchainé című francia szatirikus lap egyik cikke adta. A vád szerint Bardella a 2022-es elnökválasztási kampány idején egy Pascal Humeau médiaszakértő által tartott médiatréninget finanszíroztatott az Európai Parlament pénzéből, mintegy 130 ezer euró értékben.

A Nemzeti Tömörülés határozottan visszautasítja a vádakat. A párt szerint a képzések teljes mértékben megfeleltek az Európai Parlament szabályainak, és azokat az EP illetékes szervei jóvá is hagyták. Állításuk szerint a tréningek európai témákról szóltak, és több RN-es európai parlamenti képviselő is részt vett rajtuk. A párt azt is hangsúlyozza, hogy a képzések még a 2022-es elnökválasztási kampány előtt lezárultak, hogy elkerüljék a politikai félreértéseket.

Jordan Bardella bejelentette: rágalmazás miatt ő maga is jogi lépéseket tesz a feljelentést benyújtó szervezet ellen, mert állítása szerint semmilyen szabálytalanság nem történt.

A francia hatóságok 2026 januárjában indítottak hivatalos vizsgálatot az ügyben, amelyet május elején vett át az Európai Ügyészség. Az időzítés azért is keltett feltűnést, mert szinte egybeesett Marine Le Pen fellebbviteli perének kezdetével az európai parlamenti asszisztensek ügyében.

A Nemzeti Tömörülés szerint politikai támadás zajlik a párt ellen. Marine Le Pen egy rádióinterjúban arról beszélt, hogy a korrupcióellenes szervezet „túlkapásokat” követ el, ugyanakkor jelezte: az RN együttműködik az Európai Ügyészséggel.

A párt szóvivője, Philippe Ballard azt mondta: nem aggódnak a vizsgálat miatt, mert minden szükséges engedély rendelkezésre állt. Szerinte természetes, hogy egy médiatréningen egyszerre kerülnek szóba európai és francia politikai témák is, például a mezőgazdaság, az energia vagy az ipar kérdései.

A Nemzeti Tömörülésen belül sokan úgy látják, hogy tudatos kísérlet zajlik Jordan Bardella hitelességének gyengítésére.

 A politikus támogatottsága jelenleg meghaladja a 30 százalékot. Philippe Ballard szerint „minél közelebb kerülnek a hatalomhoz, annál keményebb támadások érik őket”.

Borítókép: Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés vezetője (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
