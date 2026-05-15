Fordulat a francia elnökválasztás előtt: vizsgálat indult Marine Le Pen utódja ellen

A botrány 2025 decemberében robbant ki, amikor az AC Corruption nevű francia korrupcióellenes szervezet feljelentést tett Bardella ellen. A feljelentés alapját a Le Canard Enchainé című francia szatirikus lap egyik cikke adta. A vád szerint Bardella a 2022-es elnökválasztási kampány idején egy Pascal Humeau médiaszakértő által tartott médiatréninget finanszíroztatott az Európai Parlament pénzéből, mintegy 130 ezer euró értékben.
A Nemzeti Tömörülés határozottan visszautasítja a vádakat. A párt szerint a képzések teljes mértékben megfeleltek az Európai Parlament szabályainak, és azokat az EP illetékes szervei jóvá is hagyták. Állításuk szerint a tréningek európai témákról szóltak, és több RN-es európai parlamenti képviselő is részt vett rajtuk. A párt azt is hangsúlyozza, hogy a képzések még a 2022-es elnökválasztási kampány előtt lezárultak, hogy elkerüljék a politikai félreértéseket.
