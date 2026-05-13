Pánikban Macron emberei: ősszel derülhet ki a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltjének személye

A pártelnöki tisztségért folyó belső szavazás szeptember 20. és október 22. között zajlik majd le elektronikus úton. Bár a szabályok szerint a jelöltséghez a nemzeti tanács tagjainak legalább húszszázalékos támogatása szükséges, Jordan Bardella újraválasztása minden bizonnyal puszta formalitás lesz.

A francia közélet kaotikus állapotát jól mutatja, hogy közel harminc politikus jelezte: versenybe szállna a francia elnöki posztért a jövő tavasszal esedékes választáson.

Úgy tűnik, a francia baloldal a Nemzeti Tömörülés erősödését látva immár pániküzemmódba kapcsolt. A napokban a baloldali pártok nagygyűlést tartottak Párizsban, ahol egyes politikusok arra figyelmeztettek: ha nem sikerül közös jelöltet állítaniuk, a jobboldal történelmi áttörést érhet el a következő elnökválasztáson. Ez azonban nem lesz egyszerű feladat, a francia baloldal ugyanis mélységesen megosztott.

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)