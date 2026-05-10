Példátlan politikai káosz Franciaországban, erősödik a jobboldal

A baloldal útkeresésben, a Nemzeti Tömörülés támogatottsága erős

A francia baloldal továbbra is mélyen megosztott. Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali politikus már bejelentette, hogy negyedszer is indul az elnöki tisztségért, miközben több más baloldali szereplő – köztük Raphael Glucksmann európai parlamenti képviselő és még François Hollande volt szocialista elnök is – szintén fontolgatja indulását.

Mindeközben a jobboldalon Marine Le Pen továbbra is az egyik legesélyesebb jelöltnek számít, noha még vár egy júliusi bírósági döntésre egy európai parlamenti pénzekkel kapcsolatos ügyben. Ha eltiltanák a közhivataltól, helyette Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés fiatal elnöke indulhatna. A közvélemény-kutatások szerint mindkettőjüknek rendkívül erős a támogatottsága.

A centrum és a hagyományos jobboldal szintén széttagolt. Több volt miniszterelnök, köztük Édouard Philippe és Gabriel Attal is elnöki ambíciókat dédelget, miközben a konzervatív oldalon is egymással rivalizálnak a különböző politikai szereplők.

Franciaország: Macron nehéz örökséget hagy

A francia elemzők szerint a politikai mezőny soha nem volt ennyire széttöredezett. Sokan attól tartanak, hogy a pártok elsősorban taktikai és személyi kérdésekkel foglalkoznak, miközben háttérbe szorulnak a valódi társadalmi problémák.

A közvélemény-kutatások szerint a franciák legfontosabb gondjai az egészségügy állapota, a megélhetési válság és a szociális rendszer jövője. Ennek ellenére a kampányt egyelőre inkább személyi harcok és politikai manőverek uralják.

A felmérések szerint a francia választók közel háromnegyede mélyreható változásokat szeretne az országban. Az elemzők úgy látják, Emmanuel Macron második ciklusa alatt erősödött fel az a társadalmi érzés, hogy az ország megrekedt, a politikai elit pedig elszakadt az emberek mindennapi problémáitól. A következő hónapok így döntő jelentőségűek lehetnek Franciaország jövője szempontjából: kérdés, hogy a megosztott baloldal és centrum képes lesz-e feltartóztatni a Nemzeti Tömörülés előretörését, vagy a francia jobboldal történelmi győzelemre készülhet 2027-ben.