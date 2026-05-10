FranciaországMacronelnökválasztásbaloldalMarine Le PenNemzeti Tömörülés

Példátlan politikai káosz Franciaországban, erősödik a jobboldal

Soha nem látott politikai bizonytalanság alakult ki Franciaországban a 2027-es elnökválasztás előtt. Emmanuel Macron már nem indulhat újra, miközben közel harminc politikus jelezte, hogy versenybe szállna az államfői posztért. A francia politikai elit legnagyobb félelme azonban továbbra is az, hogy Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés minden korábbinál közelebb került a hatalomhoz.

Magyar Nemzet
Forrás: The Guardian2026. 05. 10. 5:55
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: Amaury Cornu Forrás: Hans Lucas/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A baloldal útkeresésben, a Nemzeti Tömörülés támogatottsága erős

A francia baloldal továbbra is mélyen megosztott. Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali politikus már bejelentette, hogy negyedszer is indul az elnöki tisztségért, miközben több más baloldali szereplő – köztük Raphael Glucksmann európai parlamenti képviselő és még François Hollande volt szocialista elnök is – szintén fontolgatja indulását.

Founder of French left-wing party La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Melenchon (L) gestures as he stands next to La France Insoumise - Nouveau Front Populaire's MP and National Assembly vice-president Clemence Guette during a last-minute outdoor meeting in Marseille on May 7, 2026. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)
A francia baloldali La France Insoumise  párt alapítója, Jean-Luc Mélenchon (Fotó: AFP/Miguel Medina)

Mindeközben a jobboldalon Marine Le Pen továbbra is az egyik legesélyesebb jelöltnek számít, noha még vár egy júliusi bírósági döntésre egy európai parlamenti pénzekkel kapcsolatos ügyben. Ha eltiltanák a közhivataltól, helyette Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés fiatal elnöke indulhatna. A közvélemény-kutatások szerint mindkettőjüknek rendkívül erős a támogatottsága.

Marine Le Pen nyilatkozik a sajtónak  (Fotó: Hans Lucas/AFP/Xose Bouzas)

A centrum és a hagyományos jobboldal szintén széttagolt. Több volt miniszterelnök, köztük Édouard Philippe és Gabriel Attal is elnöki ambíciókat dédelget, miközben a konzervatív oldalon is egymással rivalizálnak a különböző politikai szereplők.

Franciaország: Macron nehéz örökséget hagy

A francia elemzők szerint a politikai mezőny soha nem volt ennyire széttöredezett. Sokan attól tartanak, hogy a pártok elsősorban taktikai és személyi kérdésekkel foglalkoznak, miközben háttérbe szorulnak a valódi társadalmi problémák.

A közvélemény-kutatások szerint a franciák legfontosabb gondjai az egészségügy állapota, a megélhetési válság és a szociális rendszer jövője. Ennek ellenére a kampányt egyelőre inkább személyi harcok és politikai manőverek uralják.

A felmérések szerint a francia választók közel háromnegyede mélyreható változásokat szeretne az országban. Az elemzők úgy látják, Emmanuel Macron második ciklusa alatt erősödött fel az a társadalmi érzés, hogy az ország megrekedt, a politikai elit pedig elszakadt az emberek mindennapi problémáitól. A következő hónapok így döntő jelentőségűek lehetnek Franciaország jövője szempontjából: kérdés, hogy a megosztott baloldal és centrum képes lesz-e feltartóztatni a Nemzeti Tömörülés előretörését, vagy a francia jobboldal történelmi győzelemre készülhet 2027-ben.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: Hans Lucas/AFP/Amaury Cornu)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Bocsánatkérés(féle) a jobboldali újságírókat listázó Bródy Jánostól

Felhévizy Félix avatarja

Kinek is kell szégyellnie magát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu